Comunismul a eșuat. Cuba se confruntă cu o criză socială profundă. Foametea și lipsa locuințelor se accentuează

În Cuba, promisiunile sociale ale Revoluției din 1959 se confruntă cu o realitate tot mai dură. Sărăcia, inegalitățile și lipsa de alimente afectează din ce în ce mai mult populația, în timp ce autoritățile continuă să evite utilizarea termenului „sărăcie” în discursul oficial, scrie El Pais.

Pe bulevardul San Rafael din Havana, într-o după-amiază toridă de august, Marta Pérez, în vârstă de 70 de ani, cerșea. Alături de ea se afla nepoata de un an, împinsă într-un cărucior. „Cristi sau Crista”, după cum spune bunica, a devenit martoră tăcută a unei realități care afectează un număr tot mai mare de cubanezi: nevoia de a supraviețui cu orice preț.

„Măcar puțin orez și fasole neagră”, spune Marta. „Pentru că nu am bani să cumpăr carne.”

Locuiește cu fiica ei însărcinată, asistentă didactică, cu cei trei nepoți și cu soțul său de 79 de ani, care primește o pensie modestă — insuficientă pentru a acoperi cheltuielile de bază. Ea însăși a lucrat ani de zile într-un restaurant din Havana, însă documentele care îi atestau vechimea au fost pierdute, iar pensia la care avea dreptul nu i-a mai fost acordată.

Marta se descurcă ocazional spălând haine sau curățând locuințe. Dar, asemenea majorității cubanezilor, veniturile nu acoperă costul vieții. Conform unui raport al Food Monitor Program, o alimentație minimă decentă pentru o lună costă echivalentul a aproape 100 de dolari americani — adică de 20 de ori salariul minim lunar sau doi ani de pensii. Estimările au fost realizate pe baza prețurilor din comerțul oficial, dar și din piața neagră.

Pene de curent, apă curentă, inflație de două cifre

Cuba traversează o perioadă dificilă: pene de curent care durează până la 18 ore, lipsa apei curente, inflație de două cifre și o monedă națională slăbită sever în raport cu dolarul american, care a depășit 400 de pesos pe piața informală.

Organizații internaționale semnalează deteriorarea nivelului de trai. Potrivit UNICEF, una din zece familii cu copii trăiește în sărăcie alimentară severă. Ministerul cubanez al Sănătății recunoaște că tot mai mulți oameni mănâncă o singură dată pe zi. De asemenea, un sondaj recent realizat de Observatorul Cubanez pentru Drepturile Omului arată că 89% dintre cubanezi trăiesc în sărăcie extremă, iar șapte din zece au sărit peste o masă în ultima lună din lipsă de resurse.

În acest context, autoritățile preferă să evite termenii direcți precum „sărăcie” sau „inegalitate”, în ciuda faptului că reducerea acestora a fost una dintre promisiunile fundamentale ale Revoluției.

„Există o discrepanță tot mai mare între discursul oficial și realitatea socială”, explică sociologul Elaine Acosta González, cercetător la Institutul de Studii Cubaneze din cadrul Universității Internaționale din Florida. „Vedem o creștere a sărăciei și inegalității, coroborată cu refuzul autorităților de a recunoaște cauzele structurale care le generează.”

În iulie, ministrul Muncii și Securității Sociale, Marta Elena Feitó Cabrera, a demisionat la doar 48 de ore după ce a declarat public că „nu există cerșetori în Cuba” — afirmație ce a stârnit indignare, într-un moment în care fenomenul este tot mai vizibil pe străzile insulei. Ulterior, președintele Miguel Díaz-Canel a admis că aceste cazuri reflectă „probleme sociale acumulate” și „inegalități concrete”.

Criza locuințelor și viața la marginea societății

Deficitul acut de locuințe agravează situația. Potrivit Oficiului Național de Statistică și Informare, Cuba are nevoie de cel puțin 862.000 de locuințe noi — o cifră care, potrivit experților, ar putea fi chiar mai mare.

Un exemplu este clădirea Riomar, o construcție emblematică din Havana anilor '50, astăzi parțial ruinată. Aici trăiește Yuneily Villalón, o femeie de 44 de ani, originară din Santiago de Cuba. A venit în capitală în căutarea unui loc de muncă și visează să-și aducă și copiii alături. În prezent, câștigă aproximativ 1.500 de pesos (mai puțin de 5 dolari) ca menajeră într-o mănăstire.

„Sunt zile când am apă, alteori nu. Uneori pot găti la plită electrică, alteori folosesc lemne, pe malul mării”, povestește ea. Clădirea oferă adăpost provizoriu pentru mai multe persoane fără alternative. Cu toate acestea, locatarii trăiesc cu teama evacuării. „Nu suntem mulți, dar încercăm să ne descurcăm”, spune Villalón.

Criza economică generată de pandemia COVID-19, dependența de remitențele externe, eșecul unor reforme economice și creșterea dolarizării economiei au accentuat inegalitățile. În paralel, dezvoltarea sectorului privat și a întreprinderilor mici și mijlocii a favorizat în special pe cei care dețin capital sau locuiesc în marile orașe.

„Ceea ce vedem astăzi este un model economic care nu a generat creștere reală, ci mai degrabă a accentuat diferențele sociale”, afirmă economistul Ricardo Torres, profesor la American University din Washington, fost cercetător la Centrul de Studii ale Economiei Cubaneze.

În luna august, autoritățile cubaneze au anunțat o creștere a salariului mediu la 6.649 de pesos (aproximativ 15 dolari) și o majorare cu 50% a pensiilor. Potrivit ministrului de Externe, Bruno Rodríguez, măsurile vizează sprijinirea a peste 1,3 milioane de pensionari. Cu toate acestea, impactul este limitat.

„Pensiile au pierdut peste 60% din puterea de cumpărare între 2021 și 2024”, explică Torres. „Chiar dacă ritmul inflației a încetinit, creșterile recente nu sunt suficiente pentru a acoperi nevoile de bază.”

Concluzia experților este clară: redresarea economică a Cubei necesită reforme profunde și de durată. Criza actuală nu este una ciclică, ci rezultatul unui model economic epuizat, confruntat acum cu limitele sale structurale.

