Fructele exotice care se culeg iarna. Pomul plantat de o familie din Republica Moldova: "Adus mic, în ghiveci, din Grecia" VIDEO

Un cuplu de jurnaliști din Republica Moldova a publicat în mediul online fotografii cu recolta impresionantă de fructe exotice de anul acesta.

"Gata, le-am cules. Pe an ce trece tot mai multe lădițe. Anticipez comentariile răutăcioșilor și răspund din start: da, bre, kakii se culeg pe zăpadă. Dar le poți lăsa toată iarna în copac și nu li se întâmplă nimic. Devin doar mai bune. Important e să le mănânci pe toate până în primăvară", a scris pe Facebook Vitalie Călugăreanu.

Acesta a precizat că pomul are 6 ani și a fost adus din Grecia, dar și că toate fructele din imagini sunt din el.

"Kaki se culeg tradițional după primele geruri"

În comentarii și alții spun că au plantat pomul.

"Pomul meu de kaki de 4 ani, soi ucrainean "Goverla" (ar rezistă până la -25°C...), anul acesta a rodit 43 de fructe.

O fost bune rău! Raionul Ismail, Basarabia Istorică."

"Da ce bine arată, mult mai bine că unele din magazin, de valoarea lor nutritivă nimic nu mai zic nimic."

"Impresionant! Adevărat, kaki se culeg tradițional după primele geruri. Acum sunt specii hibride de kaki care nu-s astringente și le poți consuma crocante. Mutanți, dar gustoși! Și am aflat că aceste fructe conțin multă pectină = jelifiază dulcețurile. O prietenă franceză m-a învățat să pun în fiecare dulceață o jumătate de kaki și obții magiun fără a folosi zahăr care jelifiază (aici în Franța toți fac dulcețurile cu zahăr special cu adaos pentru a obține textura care prinde dulceața).

"Nu știu la Chișinău, dar în Italia le mănâncă păsările înainte să se coacă, abia încep să se înmoaie că le ciugulesc."

Partenera jurnalistului a postat o filmare pe contul său în care apare pomul încărcat cu fructe.

Fructul de kaki are multe beneficii.

Contribuie la prevenirea cancerului

Fructul de kaki conține substanțe anti-cancerigene, antioxidanți care pot stimula capacitatea organismului de a lupta împotriva acțiunii radicalilor liberi, îmbunătățește starea generală de sănătate și protejează corpul de multe alte boli.

Radicalii liberi sunt niște produse secundare ale metabolismului celular, care produc mutații la celulele sănătoase, transformându-le în celule canceroase și care afectează diverse sisteme și organe. Kaki conține mari concentrații de vitamina C și vitamina A, precum și compuși fenolici (precum catehinele și galocatehinele), care sunt direct legate de prevenirea diferitelor tipuri de cancer.

Stimulează imunitatea

Kaki este un fruct care ajută la sprijinirea funcționării sistemului imunitar, datorită prezenței vitaminei C. Aceste fructe au una dintre cele mai mari concentrații de vitamina C și un singur fruct kaki are aproximativ 80% din necesarul zilnic. Vitamina C stimulează sistemul imunitar și sporește producția de globule albe în sânge, care sunt prima linie de apărare a corpului.

Ajută digestia

La fel că majoritatea fructelor, kaki-ul este o sursă excelentă de fibre alimentare, conținând aproape 20% din necesarul zilnic de fibre într-o singură porție. Fibrele ajută corpul să proceseze alimentele într-un mod eficient, adăugând volum materiilor fecale, stimulând mișcările peristaltice pentru că alimentele să circule în tractul digestiv, crește secrețiile de sucuri gastrice și sucuri digestive, iar simptomele constipației și diareei sunt ușurate.

Previne îmbătrânirea prematură

Fructele de kaki sunt bogate în vitamine și alte substanțe nutritive, în special vitamina A, beta-caroten, luteină, licopen și beta-criptoxantină. Toate acestea funcționează că antioxidanți în corp, pentru a reduce stresul oxidativ și pentru a preveni semnele îmbătrânirii premature, cum ar fi ridurile, petele pigmentare cauzate de îmbătrânire, boală Alzheimer, oboseală, pierderea vederii, slăbiciune musculară și alte afecțiuni.

Îmbunătățește vederea

Compușii din fructul kaki s-au dovedit a avea beneficii pentru sănătatea ochilor. Zeaxantina, unul dintre cele doi carotenoizi xantofili primari conținuți de retină, este direct legată de îmbunătățirea sănătății ochilor, datorită faptului că acționează că o substanță antioxidantă. Studiile au arătat că acest compus reduce degenerescența maculară și cataractăa.

Ține sub control tensiunea arterială

Potasiul este un mineral care se găsește în cantități semnificative în fructul de kaki. Acesta acționează că un vasodilatator și scade tensiunea arterială mărită, iar astfel stimulează circulația sângelui către diverse părți ale corpului. Tensiunea arterială odată scăzută reduce presiunea pusă pe sistemul cardiovascular și previne apariția diferitelor boli de inimă.

Reglează glicemia și nivelul de colesterol

Multe persoane care au un nivel crescut de zahăr în sânge se întreabă dacă ar putea consumă kaki, iar răspunsul pe care îl dau specialiștii ia în considerare conținutul mare de fibre, importante pentru mișcările intestinale regulate, dar care pot ajută și la reducerea nivelului ridicat de zahăr din sânge. Acestea încetinesc digestia carbohidraților și absorbția zahărului, ceea ce ajută la prevenirea vârfurilor glicemice.