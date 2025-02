Ce mai au de împărțit Culiță Sterp de la Survivor și Carmen de la Sălciua? Cei doi foști soți încă îți mai dispută trădările din căsnicie, deși au divorțat de 7 ani

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au divorțat în 2018. Adică în urmă cu 7 ani. Între timp ambii s-au căsătorit cu alte persoane, iar fostul concurent de la Survivor are și doi copii cu actuala parteneră de viață. Cu toate astea, Culiță și Carmen încă se atacă la TV și discută despre momentul în care s-au înșelat reciproc.

Mulți se întreabă de ce Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua continuă să se atace și să discute la nesfârșit despre suferința din relația lor de iubire care s-a terminat acum foarte mulți ani. De fiecare dată când au ocazia, subiectul principal pentru ambii artiști este despre cât au suferit în relația avută.

Culiță Sterp a vorbit recent despre cum a fost înșelat de Carmen, ca apoi și artista să facă declarații amănunțite. Încă mai au ceva să-și spună și se folosesc de media pentru a-și transmite? Rămâne de văzut ce se va mai întâmpla între cei doi foști soți.

Carmen de la Sălciua: „Eu nu am trădat nicio secundă”

„Părerea mea nu s-a schimbat nici în ziua de astăzi. Nu există ca doi parteneri să înșele amândoi în același timp, unul trebuie să fie primul. Atunci cred că pot trage ceilalți concluziile. Eu nu mai doresc să mai fiu asociată cu subiectul și cu subînțelesurile care au existat și în emisiune, când a fost el invitat, acum. Și în legătură cu YouTube-ul au fost lucruri neadevărate, pe care le-a spus. Nici nu mai contează, până la urmă, pentru că este un Dumnezeu sus, care le vede și le aude pe toate.

S-au întâmplat multe lucruri, iar acum nu mai sunt recunoscute de către el. Dar acele lucruri s-au consumat, ori că sunt recunoscute, ori că sunt negate, ori că se spală pe mâini, tot aia e. El a recunoscut că m-a înșelat, însă a pus un ‘dar’ după. Asta înseamnă că nu își asumă în totalitate, pe deplin. Putea să spună că recunoaște, fără ‘dar’, pentru că acel cuvânt mă face pe mine să par vinovată. Eu mi-am asumat partea mea de vină, dar nici nu consider că am avut vreo parte de vină, pentru că am reacționat în consecința faptelor pe care le-am primit.

Dar uite că totuși, m-am bucurat că a recunoscut anumite lucruri, pentru că înainte nici nu se punea problema, zicea doar de mine că am greșit, că am făcut, că am dres. Dar multe s-au omis, mai ales referitor la YouTube. Eu sunt foarte liniștită, cum am gestionat situația atunci. Eu nu am trădat nicio secundă, nici măcar după despărțire, relația pe care am avut-o ca soț și soție. Nu m-am dus să blamez pe nimeni, mi-am spus partea mea de adevăr. Iar acea parte este chiar adevărul, până la urmă”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru cancan.

