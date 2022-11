Culiță Sterp este cercetat sub control judiciar după ce a provocat un accident rutier și a fugit FOTO TikTok

Interpretul de manele Culiță Sterp a făcut marți după-amiază, 22 noiembrie, primele declarații după accidentul pe care l-a provocat în Cluj.

În acest caz, Culiță Sterp a fost reținut și, ulterior, plasat sub control judiciar.

”Vă pup pe toți, dragii mei. Nu am fugit nicăieri, aici sunt, pentru cei care vă întrebați. Doar că, sincer, mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vă vorbesc și să vă spun ceva după toate cele întâmplate. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez tot la rece și chiar am avut nevoie de o pauză, sincer”, a spus Culiță Sterp în mesajul postat pe TikTok.

Cântărețul i-a transmis scuze băiatului implicat în accident.

”Vreau să îmi cer scuze în primul rând lui Marius, băiatului implicat în accident. Atât lui, cât și familiei lui cu care am ținut legătura și cu care m-am și împăcat ulterior, pe toate planurile. Vreau să îmi cer scuze oamenilor pe care i-am dezamăgit, celor care îmi ascultă muzica, celor care mă apreciază și, în special, familiei mele care a fost și este necondiționat lângă mine, indiferent de situația în care aș fi, dar și oamenilor care mă apreciau pentru felul meu de a fi, pentru cum sunt eu. Știu că am dezamăgit și că poate nu își mai au rost cuvintele și nici scuzele, dar nu cred că este om în lumea asta fără greșeală. Cred că absolut toți greșim”, a continuat el.

Cântărețul a mai spus că acest incident a fost o lecție foarte importantă pentru el.

”Poate eu chiar am avut nevoie să fac asta ca viața să mă învețe o lecție foarte importantă din care să îmi iau absolut toate învățăturile și să le duc mai departe. Pot să spun doar că mi-am promis mie că vor fi multe lucruri care se vor schimba în viața mea, în bine, că asta a fost cea mai mare palmă pe care o puteam primi de la viață până acum ca să rămân cu picioarele pe pământ. Vreau să vă mulțumesc că îmi sunteți alături, dar și pentru criticile pe care le-am primit pentru că, sincer, chiar le-am meritat. Au fost pe bună dreptate. Eu pot doar să vă promit că eu o să rămân același om, indiferent de situațiile prin care am trecut și o să rămân doar cu mult mai multe lecții învățate”, a mai spus cântărețul, potrivit stirileprotv.ro

Culiță Sterp a provocat un accident rutier la Cluj-Napoca săptămâna trecută, după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. În acel moment el era sub influența băuturilor alcoolice, iar analizele ulterioare au dovedit că era și sub influența unor substante psihoative.