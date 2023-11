Klaus Iohannis, la Nairobi: "România este clar cel mai important culoar de export pentru produsele agricole din Ucraina"

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, la Nairobi, în cadrul declaraţiilor comune cu preşedintele Kenyei, că România este clar cel mai important culoar de export pentru produsele agricole din Ucraina, precizând că am facilitat deja exportul a peste 30 de milioane de tone de produse agricole din Ucraina către pieţele globale.

”România este clar cel mai important culoar de export pentru produsele agricole din Ucraina. Noi contribuim semnificativ la creşterea capacităţii de tranzit, pe calea ferată, pe drum şi mai nou pe Marea Neagră.

Am facilitat deja exportul a peste 30 de milioane de tone de produse agricole din Ucraina către pieţele globale, foarte multe din aceste produse au ajuns în state din Africa însă eu cred că putem să facem mult mai mult şi de aceea am decis să fac acest turneu african”, a spus preşedintele Klaus Iohannis, în declaraţiile comune cu preşedintele Kenyei.

Şeful statului a arătat că ”este clar că avem nevoie de o abordare pe mai multe paliere, de aceea a şi insistat să avem o strategie românească pentru Africa”.

”De aceea am venit personal, cu echipa mea, ca să începem nişte demersuri foarte solide, gândite nu pe termen scurt, ci pe termen mediu şi lung. Avem în primul rând discuţiile la nivel înalt, pentru a lămuri abordarea noastră şi oportunităţile, dar nu este suficient. Avem nevoie de colaborare la guvernamental şi de aceea am decis împreună cu domnul preşedinte patru documente de colaborare semnate şi acesta este doar începutul din discuţiile excelente pe care le-am avut astăzi. Am identificat mai multe oportunităţi şi mai multe zone unde putem să colaborăm”, a spus Iohannis.

Preşedintele a menţionat că este, pe de altă parte, foarte important să avem o colaborare strânsă în domeniul educaţiei. ”Trebuie să lucrăm foarte aplicat cu mediul privat, avem nevoie de o creştere semnificativă a comerţului între statele noastre. Avem nevoie de abordări comune în zone care la prima vedere nu sunt aşa de evidente dar sunt extrem de importante. Toţi vorbim despre situaţii de criză, despre războaie şi alte evenimente nedorite. Am discutat cum suntem noi implicaţi. România este implicată în mai multe zone din Africa cu forţe armate, pentru păstrarea sau restabilirea păcii. Kenya este de asemenea implicată în Africa şi în Haiti. Lucrăm practic împreună pentru a asigura securitatea în mai multe zone ale planetei. Aceste chestiuni vor duce la o colaborare mai strânsă”, a subliniat preşedintele.

