Macheta rechinului din filmul-cult "Falci" se afla la viitorul muzeu al Academiei americane de film

"Rechinul Bruce", care a fost botezat astfel dupa numele avocatului regizorului Steven Spielberg, Bruce Ramer, este amplasat pe o suprafata de 9 metri la etajul al treilea al muzeului care isi va deschide portile pe 30 aprilie 2021.Macheta din fibra de sticla este ultima versiune creata pentru filmarile din 1975. Falcile sale, de peste un metru si jumatate, care depasesc lungimea usilor ascensorului muzeului, au fost introduse prin fereastra, cu ajutorul unei macarale."Este finalul unei lungi calatorii pentru Bruce, de la achizitia sa in 2016, si suntem fericiti sa-l primim in noua casa", a spus presedintele muzeului, Bill Kramer.Cantarind mai mult de jumatate de tona, "Bruce" este pentru moment cel mai impunator obiect al colectiei Muzeului Oscarurilor, care va cuprinde, intre altele, celebrii pantofi rosii ai lui Judy Garland din "Vrajitorul din Oz" sau pelerina lui Dracula purtata de Bela Lugosi in filmul din 1931.A fost nevoie de aproape un secol pentru ca ideea acestui muzeu dedicat celei de-a saptea arte sa fie realizata si cladirea proiectata de arhitectul italian Renzo Piano, care urma sa fie deschis in 2017, a fost intarziata de mai multe ori.