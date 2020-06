Pictural sau artistic in tehnica ceramica?

Ziare.

Trecand prin cultura asiatica si pana in prezent, descoperim portelanuri pictate manual, unele cu un design foarte simplu, minimalist, altele insa fiind o adevarata opera de arta intinsa pe toata suprafata vaselor.O componenta foarte importanta este si forma obiectului, de natura sa completeze imaginea picturala. Altfel spus, pictura se adapteaza la forma vasului.Pe arealul carpato-danubiano-pontic regasim ceramica geto-daca si ceramica de cucuteni, fiind punctul de pornire al simbolurilor care decoreaza vasele in anii care au urmat. De la simboluri solare la cele din natura sau care reprezinta fertilitatea, vasele nedecorate nicicum sunt o raritate.Mai tarziu, simbolistica se regaseste cu anumite specificitati atat in ceramica de Horezu , de Maramures sau Harghita. In ce masura exista o tranzitie sau nu spre decoratiile din ceramica moderna este de discutat.Cu toate acestea, designul interior s-a indepartat de stilul traditional rustic si odata cu aceasta a aparut tendinta de a avea obiecte decorative sau utilitare care au o tusa moderna si nu neaparat una simbolistica.Atelierul Ceramical abordeaza o tehnica traditionala, ceramica lucrata la roata olarului pe care o transforma in obiecte de ceramica moderna , uneori minimaliste cu forme si culori speciale, si cel mai adesea decorate cu elemente inspirate din natura sau pur si simplu tuse gestualiste in spiritul artei asiatice.Ceramica pictata este o extindere a modalitatii de exprimare a artisei Lidia Alina Nicolae (Mircea) care sta in spatele acestui brand.Ce ne place foarte mult la stilul ceramicii propuse de Ceramical sunt detaliile si minutiozitatea date de o mana sigura care reliefeaza talentul de grafician carea a abordat un nou mediu de exprimare, facand o trecere lina de la panza si hartie la suprafetele cu texturatia aparte date de ceramica.Paleta coloristica abordata este una a pastelurilor, a nuantelor subtile, toate regasindu-se pe o serie de vase care au natura sa potenteze picturalul.Astfel, am fost atrasi de o serie de ghivece pictate care aduc natura mai aproape de noi si reliefeaza o multitudine de pasari, flori sau fructe.Nu mai putin agreabile sunt si ghivecele create intr-un stil si colorit exotic, in pas cu trendurile.Ne-au mai placut canile de cafea pictate cu macese sau borcanele si recipientele pentru bucatarie cu flori de primavera sau petale colorate.O alta zona decorativa care exprima emotii preponderant prin culoare este cea a tuselor gestualiste, asa cum sunt cele din seria de lumanari parfumate , toate regasindu-se pe siteul Ceramical sau pe profilele de Facebook sau Instagram