Actrita Oana Pellea ii scrie presedintelui Iohannis: Va rog sa ne sustineti in a salva arta si cultura din Romania

"Va scriu din postura unui om care activeaza in domeniul cultural si intelege impasul prin care trece nu doar tara, dar si cultura din Romania. Va scriu din postura unui om care intelege impasul artistilor, al oamenilor de cultura si pentru a va reaminti ca existam. Stiu, nu ati uitat. Ne-ati aratat cat apreciati cultura si stiti sigur ca aceasta nu trebuie ignorata, cu atat mai mult intr-o perioada in care poate deveni o sursa de speranta. (...)Sa poata performa in folosul oamenilor, dar si pentru a se putea intretine, pentru ca insasi existenta noastra ca artisti e pusa sub semnul intrebarii", scrie Oana Pellea pe pagina ei de Facebook.Ea aminteste ca in aceasta perioada de stare de urgenta oamenii s-au hranit cu cultura sau si-au luat speranta din cultura."Stiti la fel de bine ca si noi cati oameni, in aceasta perioada, s-au hranit cu cultura sau si-au luat speranta din cultura. Stiti la fel de bine ca si noi cati oameni au citit carti, au privit filme, au ascultat muzica sau teatru radiofonic pentru a diminua efectele acestei pandemii, pentru a gasi bucurie in arta. Stiti la fel de bine ca si noi cati oamenii au gasit bucurie in arta si la cat de greu e sa gasesti bucurie in orice in vremuri de criza. Stiti ca si noi ca actul cultural este un act de educatie. (...)Stiti la fel de bine ca si noi, domnule presedinte, ca arta, inainte de toate, inainte de a fi creatie, este emotie, este hrana pentru spirit. Arta este emotie pozitiva. Stiti la fel de bine ca si noi cati oameni au plans de bucurie in contact cu arta si va adresez rugamintea de a ne sustine in demersul nostru de a aduce lacrimile de bucurie in ochii tuturor oamenilor, intr-un moment in care toti ne obisnuim, din pacate, sa plangem de tristete sau de deznadejde", spune artista in scrisoarea deschisa.Oana Pellea considera ca este nevoie de masuri foarte clare si de legi care sa sustina actul cultural, de o regandire a intregului domeniu artistic.Avem nevoie de masuri foarte clare, concepute de oameni care au competenta in domeniul cultural, oameni care inteleg natura artistica si valoarea ei. Avem nevoie de legi clare care sa sustina actul cultural. Avem nevoie de o regandire a intregului domeniu artistic. Avem nevoie sa reamintim cat mai multor oameni ca insasi cultura e o prioritate si nu un domeniu lasat pe ultimul plan", afirma actrita.Ea ii mai cere presedintelui Iohannis ca domeniul cultural sa nu ramana ultimul la care se gandeste statul."Va scriu, pentru ca inteleg gravitatea situatiei pe care o traversam noi ca popor, dar sper, cu ajutorul dumneavoastra, ca domeniul cultural sa nu ramana ultimul la care se gandeste statul. Asta ar fi in detrimentul tuturor. Va multumesc ca ne ascultati si, indiferent de raspunsul dumneavoastra, va doresc sa va vad cat mai repede prezent la orice spectacol la care sa ne bucuram impreuna, pentru ca mai ales noi, romanii, putem sa vedem comedia in orice drama, pentru ca hazul de necaz e genetic la noi.Domnule presedinte, sustineti artistii, sustineti toti oamenii din domeniul cultural, ca sa se bucure toata lumea, ca sa rada toata lumea, pentru ca, indiferent de pandemie, noi, romanii, stim un lucru:", conchide Oana Pellea in scrisoarea deschisa adresata presedintelui Romaniei.