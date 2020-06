Bianca Paraschiv castiga singurul Premiu I acordat in cadrul Concursului International de Arte plastice "Martha Bibescu" - editia I

Ziare.

Un juriu alcatuit din trei nume importante ale artelor plastice: artistul vizual si profesorul Valeriu Mladin, curatoarea si criticul de arta Madalina Mirea si curatoarea Ana Negoita, lector in cadrul Centrul de Excelenta in Studiul Imaginii, s-a dovedid deosebit de exigent, dar si de obiectiv.s-a acordat la toate cele patru categorii de varsta si doua mari discipline:Castigatoare a fost autoarea lucrarii "Licentia",, o, discipola a maestrului Petru Lucaci la Universitatea Nationala de Arte Bucuresti.Bianca Paraschiv a participat pana in prezent la 22 de expozitii de grup, a obtinut Premiul Special al Fundatiei "Alexandru Tipoia" in cadrul Salonului national de Miniatura de la Muzeul de arta moderna si contemporana Pavel Susara, iar lucrarile sale se regasesc in colectii publice si private din Romania, Anglia, Statele Unite ale Americii, Suedia, Noua Zeelanda, Hong Kong si a fost invitata sa expuna in galerii de arta din New York, New Jersey, Florenta, Londra,Torino.La acesta competitie au mai atras atentia juriului: elevele Colegiului de arta "Carmen Sylva" din Ploiesti - Ana Maria Cosma si Alexa Mihalcescu, care au obtinut premiul al II-lea, precum si Andreea Coman si Elena Alina Herteg din Baia Mare, Maia Trutescu din Resita, Clara Mantu (Irlanda), Xenia Bohan (Republica Moldova), Alexandru David din Iasi, Ioana Chiriac si Silvia Radulescu din Bucuresti, acestia obtinand premiul al III-lea.Rezultatele complete le gasiti AICI Lucrarile tinerilor artisti mentionati(dupa ridicare restrictiilor impuse de criza medicala), in spatiile incarcate de frumos si de istorie ale Palatului Mogosoaia, iar vernisajul expozitiei va avea loc in deschidereaPana atunci vor putea fi urmarite in noua Galerie virtuala