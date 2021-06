Concedieri la Biblioteca Judeteana din Sibiu dupa reducerea bugetului institutiei. Zece angajati vor ramane fara loc de munca

Conducerea Consiliului Judetean Sibiu a initiat un proiect de hotarare pentru reducerea cu 28 a numarului de posturi din cadrul Bibliotecii judetene Astra. Zece din cele 28 de posturi sunt ocupate, prin urmare bibliotecarii vor trebui sa isi caute altceva de lucru. Restul de 57 de angajati ai institutiei judetene cu cinci filiale vor avea un program de lucru redus la patru zile pe saptamana, salariile urmand a fi diminuate corespunzator, potrivit Turnul Sfatului.Decizia de diminuare a organigramei institutiei are la baza ratiuni financiare. Bugetul alocat pentru anul in curs Bibliotecii Astra este cu echivalentul a 170.000 de euro mai mic (835.000 de lei).Desfacerea contractelor de munca pentru cei zece angajati "conduce la o diminuare a cheltuielilor de personal in suma de 57.137 lei pe luna", se arata intr-unul din documentele semnate de Silviu Bors, managerul general al Bibliotecii judetene Astra."Totodata, prin acordurile semnate individual de fiecare angajat, s-a stabilit un program de lucru de patru zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, respectiv o reducere a cheltuielilor de personal de aproximativ 50.000 lei/luna", se mai arata in adresa semnata de Silviu Bors, managerul institutiei judetene de cultura, potrivit sursei citate.Bugetul adoptat pentru anul in curs prevede cheltuieli maxime de 3,2 milioane de lei, fata de 2020, cand bugetul alocat pentru remunerarea angajatilor era de 3,6 milioane de lei (o scadere de aproximativ 11%).Pentru a se incadra in acest buget redus, conducerea Bibliotecii Astra a decis ca cei mai multi oameni dati afara sa fie din cadrul Biroului Dezvoltarea, evidenta si prelucrarea informatizata a colectiilor.