Nume mari ale jazz-ului mondial la Garana Jazz Festival XXIV, 6 - 9 august 2020

Presedintele festivalului, Marius Giura, a declarat ca "Nu am renuntat nici o clipa sa speram la reintalnirea noastra in aceasta vara sub semnul jazzului, asa ca am reconfigurat line-up-ul, astfel incat sa va propunem o editie 100% europeana!Concertele vor avea loc pe o singura scena, cea din Poiana Lupului. Am invitat exclusiv muzicieni europeni, date fiind conditiile restrictive de calatorie din aceasta perioada. Garana Jazz Festival 2020 va gazdui personalitati ale jazzului european cu contributii remarcabile la evolutia jazzului mondial, precum si muzicieni din elita jazzului romanesc".Omul care a construit acest festival de la zero, Garana Jazz Festival avand deja 24 de ani, Marius Giura, alaturi de echipa sa, a precizat ca, in ceea ce priveste lista invitatilo,r pe scena vor urca muzicieni care au mai fost oaspeti ai festivalului, dar si altii cor vor canta pentru prima oara la Garana. "Veti putea asculta cele mai noi compozitii ale lor, va veti putea bucura de diversitatea stilistica a proiectelor si, de ce nu, va puteti indragosti de muzicieni la prima ascultare", a mai spus Giura.Lista trupele confirmate cuprinde: Rymden (Norvegia, Suedia), David Helbock Trio (Austria), Quadrivium - Markus Stockhausen & Jorg Brinkmann (Germania), Vasko Atanasovski Adrabesa Quartet feat. Michel Godard (Slovenia, Italia, Franta), Edgar Knecht meets Frederik Koster (Germania), Nik Bartsch's Ronin (Elvetia), iar din Romania: Marius Pop Band, Emi Dragoi Group si Van Der Cris.De asemenea, Marius Giura a mai declarat ca spera ca pe scena din Poiana Lupului sa performeze si Shri - The Letter (UK, Norvegia), Dhafer Youssef (Tunisia), Lars Danielsson - Liberetto III (Suedia, Franta), ADHD (Islanda). Festival va reveni cu actualizari in ceea ce priveste invitatii.Biletele vor fi puse in vanzare pe bilete.ro intr-un numar limitat, conform restrictiilor actuale privind numarul de persoane care pot participa la un eveniment in aer liber. Vor exista doar abonamente pentru intreaga durata a festivalului, la pretul de 360 ron.Abonamentele deja achizitionate pentru festival raman valabile pentru perioada 6-9 august 2020. Festivalul ofera posibilitatea ca pentru cei care nu pot participa anul acesta sa foloseasca biletul la editia din 2021 sau de a primi de la bilete.ro un voucher valabil pana la 31 decembrie 2021.Garana Jazz Festival 2020 va fi prezentat de Bioclinica, cu sprijinul Ministerului Culturii, Consiliului Judetean Caras-Severin, Consiliului Judetean Timis, Primariei Timisoara, Institutului Polonez si Centrului Cultural German din Timisoara. Informatii despre posibilitatile de transport in zona, cazare si o vacanta cu jazz la Garana vor fi disponibile pe www.garana-jazz.ro.