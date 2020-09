Absolventi UNATC, reprezentatie a spectacolului "Pygmalion" in gradina TVR

"Pygmalion" vorbeste despre puterea educatiei si a straduintei in evolutia oamenilor. Este cea mai populara piesa a lui Shaw, dupa ce aceasta a stat la baza muzicalului "My Fair Lady" - care a devenit film pentru marile si micile ecrane, spectacol de teatru, de opera si opereta pe scenele din lumea intreaga.Productia UNATC, spectacol de licenta an III, ii are in distributie pe Gabriel Hritcu, Azaleea Necula, Aurelian Culea, Catalina Corbu, Roxana Ardelean si Dumitru Tui.Accesul la spectacolul "Pygmalion" este gratuit, in baza cererilor de rezervare trimise la adresa rezervari.unatc@gmail.com.Stagiunea 2020 "Teatru in TVR" este derulata de Televiziunea Romana in parteneriat cu Ministerul Culturii si Primaria Sectorului 1.Toate informatiile referitoare la programarea spectacolelor, ora de incepere a lor, regulile de distantare fizica si protectie impotriva infectarii cu Covid-19 pot fi gasite pe site-ul TVR.