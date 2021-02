FOTO/ VIDEO Un coif viking, unicat in Romania si rar in Europa, recuperat de politie. "Colectionarul" era un barbat care facuse lucrari de amenajare pe raul Siret

Cine era "colectionarul"

Coiful din Evul Mediu

"Politistii Directiei de Investigatii Criminale - Serviciul pentru Protejarea Patrimoniului Cultural National, impreuna cu politisti din cadrul I.P.J. Iasi - Serviciul de Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pascani, au recuperat, la data de 7 februarie 2021, un bun arheologic de mare valoare, respectiv calota unui coif medieval de sorginte varega (vikinga)", a transmis Politia Romana."Investigatiile in cauza au inceput in luna decembrie 2020, in urma unor indicii obtinute de politisti, coiful fiind initial descoperit in timpul unor lucrari de amenajare efectuate, in anul 2010, pe raul Siret, fara a fi insa declarat si predat la data respectiva autoritatilor competente", au aratat anchetatorii."Bunul cultural poate fi datat in secolele X-XIII si reprezinta un tip de coif intalnit cel mai adesea in spatiul Baltic si al Rusiei Kieviene. Acesta este apreciat de specialistii in domeniu ca avand o valoare istorica incomensurabila, fiind unicat in Romania si printre putinele exemplare cunoscute in Europa", se arata in informarea politiei.Cercetarile continua pentru lamurirea tuturor circumstantelor, iar bunul cultural in cauza a fost predat Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi, in vederea declansarii procedurii de clasare in patrimoniul cultural national.