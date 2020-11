Nu e frumos ce e botoxat, e frumos ce e frumos

Noi, cei crescuti in belsug si libertate, suntem considerati o generatie refractara si razgaiata - sau cel putin eram, inainte sa vina pandemia, care a facut din noi o generatie de someri depresivi. In orice caz, suntem o generatie cu totul speciala: am crescut cu Internet, cu pandemie si...cu chirurgia estetica.De-a lungul timpului, de la Troia pana la Hollywood, importanta si rolul frumusetii au ramas egale si neschimbate. Dar de curand, in ultimii cativa ani doar, s-a petrecut o ruptura. Rotunjoare sau filiforme, frumoasele lui Rubens si ale lui Giacometti, desi despartite de secole, aveau totusi in comun apartenenta la idealul de armonie, pe cand aceasta tendinta contemporana de a ne umfla buzele, pometii, sanii si alte parti sugereaza o exagerare disproportionata, dar tocmai menita sa dea un semnal la fel de clar potentialelor perechi ca si penele fosforescente ale unui paun.Cultura noastra contemporana este deci, nu numai hipervizuala, ci si hipersexuala. Nimic nou sub soare: grecii si indienii din Antichitate stimau senzualitatea dar in acele contexte, sexualitatea avea un aspect supra-animalic, capatand o dimensiune spirituala - prin zei sau prin idealuri pure - de care nu se putea desparti cu usurinta. De altfel, ideea ca toate epocile trecute erau pudice este o falsa iluzie; sexualitatea a fost intotdeauna prezenta (cum e si firesc), dar reprezentarea ei era profund simbolica: nu se infiorau domnii doar pentru ca zarisera o glezna, ci pentru ca glezna aceea insemna ceva. Frumusetea senzuala a zilelor noastre, in schimb, sugerezea o sexualitate fara arta , fara sublimare, o abrutizare estetica, in fond.Ba chiar, prin exploatarea slabiciunilor personale si sociale, se creeaza omul nou al zilelor noastre, sau mai bine zis femeia noua, care este incurajata nu numai sa fie perfecta din punct de vedere fizic, ci sa se supuna unei omogenizari ingrozitoare, lucru care coexista bine-mersi cu ideea de "girl power", adica emanciparea femeilor.Totusi, ar fi necinstit sa nu mentionam si partile bune ale tratamentelor estetice de aceasta natura: natura spectaculoasa a manoperei in sine, eventuala rezolvare a unor complexe, poate chiar si o imbunatatire a calitatii vietii pe termen lung. Dar nu cred ca aceste exagerari ii vor face pe oameni mai fericiti: pentru femei inseamna fara indoiala chin fizic, iar pentru ambele sexe probabil va crea asteptari nerealiste. Oare o figura feminina omeneasca ni se va parea repugnanta intr-o buna zi?Nu se stie care vor fi urmarile si nici de ce s-a intamplat acest lucru. Dar cred ca ne-am putea permite, mari si mici, sa ne uitam mai bine in oglinda.