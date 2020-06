Noile reguli pentru desfasurarea activitatilor culturale: prezenta indelungata pe scena a actorilor din grupele de risc, evitata

Ziare.

Ministerul Culturii si Ministerul Sanatatii au semnat ordinul comun pentru masurile de prevenire a contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatilor in conditii de siguranta sanitara in domeniul culturii.Acest nou Ordin il anuleaza pe cel dat anterior, nr. 2879/967/2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 531 din 19 iunie 2020.Noile activitati reglementate sunt: modul in care se pot desfasura expozitii temporare de arta si design, dar si in ce conditii se pot relua productiile de spectacol si concert in spatiu inchis.Evenimentele private pot fi realizate cu maximum 20 de persoane in spatii inchise si cu pana la maximum 50 persoane in aer liber, cu respectarea masurilor de siguranta sanitara.Potrivit noului Ordin, au fost reglementate repetitiile spectacolelor si concertelor in spatiul inchis fara public.Angajatorii, organizatorii acestor evenimente, vor elabora instructiuni proprii pe baza evaluarii de risc pentru fiecare angajat, in functie de programul de lucru, specificul activitatii desfasurate, structura organizatorica, structura incintei. Medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc si vor emite recomandari privind necesitatea purtarii mastii pentru angajati, in functie de specificul activitatii defasurate, iar responsabilul SSM va efectua instruirea angajatilor in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca. Se va evita prezenta indelungata pe scena a actorilor din grupele de risc (de exemplu cei cu varsta peste 65 ani si/sau cu boli cronice asociate).Alte masuri se refera la expozitii temporare de arta si design pe perioada starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii Covid-19.Potrivit Ministerului Culturii, expozitiile temporare de arta si design cum sunt cele de: pictura, desen, sculptura , design, instalatii, arta new media, arta interactiva, performance, video, pot fi organizate in spatii conventionale precum muzee, galerii sau cluburi de arta, biblioteci etc., dar si in spatii alternative, in aer liber, hale sau vechi spatii industriale, spatii private, pavilioane temporare si altele.