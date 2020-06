O scrisoare semnata de Van Gogh si Gauguin a fost adjudecata la pretul de 210.600 de euro la Paris

Ziare.

com

Scrisa cu cerneala pe hartie milimetrica, avand ambele semnaturi, aceasta scrisoare este adresata prietenului lor pictorul Emile Bernard de la Arles, pe 1/2 noiembrie1888, si evoca discutiile despre infiintarea unei "asociatii a pictorilor".Lotul a fost estimat intre 180.000 si 250.000 de euro. Scrisoarea a fost vanduta la inceputul sesiunii de primavara a licitatiilor organizate de casa Collections Aristophil.Cei doi isi exprima convingerea ca arta traverseaza o perioada ce se indreapta catre o "renastere"."Or, eu, care cred cu certitudine in posibilitatea unei imense renasteri a artei, care sustin ca aceasta arta noua va avea tropicele drept patrie, sunt de parere ca noi insine suntem doar niste intermediari", scria Van Gogh (1853-1890). "Abia generatia viitoare va fi aceea care va reusi sa traiasca in pace", a scris el in scrisoarea adresata "bunului sau prieten Bernard"."Gauguin, continua pictorul olandez, "nu ma intereseaza mult ca om". "De mult timp mi se pare ca in urata noastra meserie de pictor, avem cel mai mult nevoie de oameni care au maini si stomac de muncitor, gusturi mai naturale, temperamente mai iubitoare si mai caritabile decat bulevardierul parizian decadent si obosit". Gauguin "este o fiinta virgina cu instincte de fiara. La Gauguin, sangele si sexul prevaleaza asupra ambitiei", rezuma el.Van Gogh ii marturisea lui Emile Bernard ca ei doi sunt destul de complice pentru a merge impreuna in anumite locuri: "Am facut cateva excursii in bordeluri si este probabil sa mergem adeseori ca sa lucram acolo".Van Gogh i-a cedat pana de scris lui Gauguin (1848-1903), care respinge cu falsa modestie complimentele facute de prietenul sau olandez: "Nu-l asculta pe Vincent, el are, asa cum stii deja, o admiratie facila si o indulgenta pe masura".