Premiera artistica la Sibiu. Patru pictori pregatesc cea mai mare lucrare de arta stradala din Romania

"Editia a VI-a a Festivalului International de Street Art de la Sibiu a ajuns aproape de final. 11 lucrari de arta stradala au fost finalizate deja, dar se lucreaza in continuare la zidul care va gazdui cea mai mare pictura murala din Romania. Turul de Arta Stradala din Sibiu ajunge anul acesta la 96 de lucrari, raspandite in tot orasul. Sweet Damage Crew marcheaza in acest an lucrarea care va deveni cea mai mare atractie a Turului de Arta Stradala din Sibiu. Muralul va fi impresionant ca dimensiuni, astfel ca 4 dintre membrii grupului lucreaza in continuare pentru finalizarea lui. Acesta va acoperi intregul perete lateral al unei cladiri din Piata Aurel Vlaicu din Sibiu, o zona intens circulata si va avea o inaltime maxima de 25 de metri si un total de peste 525 metri patrati", se arata in comunicatul de presa remis luni AGERPRES.Organizatorii festivalului spun ca cea mai mare pictura pe un zid din Romania va fi un portret de grup."Lucrarea se aliniaza temei festivalului din acest an - '#Origins' si este de mare insemnatate pentru membrii grupului prin mesajul transmis, fiind 'un tribut adus omului si umanitatii, individului si societatii, de la origini si pana in prezent'. Din punct de vedere compozitional, muralul este un portret de grup, format din chipurile unor oameni pictate in cromatici si stiluri diferite, sustinand astfel ideea de unitate in diversitate", anunta organizatorii Festivalului International de Street Art.Pana acum, in municipiul Sibiu au fost realizate 96 de lucrari de arta in cadrul acestui festival.