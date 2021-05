12 ani de lectura cu Libris.ro: ce s-a schimbat in piata online de carte. Lectura, incotro?

Libris.ro a analizat vanzarile proprii de carte de la infiintare si pana in prezent si a extras 12 detalii care marcheaza evolutia, dar si experienta librariei pe piata de carte din Romania.Libris, o librarie fondata in 1991 in Brasov, lanseaza Libris.ro, cu un stoc de 19.000 titluri si trei angajati, care duceau comenzile intr-un ghiozdan la firma de curierat sau oficiul postal.Intr-un an marcat de revenire economica dupa ceea ce parea pe atunci cea mai grea criza a vietii noastre (realitatea demonstrand intre timp ca ne inselam), cele mai vandute volume pe Libris.ro erau Liderul Receptiv (Michael Carroll) si Esecul In Afaceri: 10 Reguli De Urmat (Donald R. Keough).Cel mai activ cititor si client al Libris.ro plaseaza prima sa comanda. Prima dintr-un sir lung de peste 1000 de comenzi, insumand peste 6.582 carti.Odata cu cresterea popularitatii retelelor sociale, scriitorii incep sa se apropie mai mult de cititori, crescand comunitati de pasionati de lectura. Libris.ro incepe pregatirea unui amplu demers de sustinere a autorilor romani. Cateva luni mai tarziu, acesta prinde contur sub umbrela "Autorul Lunii", care devine instrumentul lunar prin care publicul Libris.ro are acces la carti cu autograf ale unor scriitori romani consacrati sau aflati la inceput de cariera. Campania continua si in prezent, de-a lungul anilor peste 20.000 volume cu autograf ajungand in casele romanilor.Libris.ro introduce functionalitatea "Rasfoieste", care permite vizitatorilor sa citeasca extrase din volumele listate pe site, un pas important pentru amplificarea experientei cititorilor.Libris.ro s-a alaturat Organizatiei "Salvati Copiii" in proiectul de reducere a mortalitatii infantile in Romania. Proiectul demonstreaza ca cititorii sunt constienti ca impreuna putem ajuta la schimbarea in bine a societatii romanesti si doneaza atunci cand comanda carti pe Libris.ro, pentru dotarea cu echipamente medicale a 14 unitati medicale din Romania. Valoarea totala a sumei donate de Libris.ro si cititorii Libris.ro catre Salvati Copiii se ridica la 500.000 euro.Romanul Fluturi vol. 1 + 2 al romancei Irina Binder depaseste toate bornele de vanzari si devine cel mai vandut volum pe Libris.ro, ramanand pana in prezent in topul vanzarilor. Este volumul cu care Irina Binder isi cucereste publicul si care ii deschide drumul catre cel mai bine vandut autor roman. Volumele Irinei Binder vor domina topurile pe Libris.ro pana in 2019.Apare prima carte pentru copii a Ioanei Chicet Macoveiciuc (Printesa Urbana), "Te iubesc orice-ai face". Ioana Chicet Macoveiciuc va deveni cel mai bine vandut autor roman contemporan de carte pentru copii, fiind depasita in topul general al vanzarilor de carte pentru copii doar de Ion Creanga.Libris.ro investeste 3 milioane de euro intr-un depozit modern de carte situat in Brasov, locul care ramane "acasa" pentru Libris.ro. Capacitatea de livrare a Libris.ro creste, pregatind compania pentru dezvoltare accelerata. Totodata, libraria online demareaza campania Respect Yourself -Ofera-ti timp pentru lectura, campanie care incurajeaza lectura in special in randul publicului tanar si copiilor.Un client din Salaj plaseaza cea mai ampla comanda facuta de o persoana fizica, cu 411 carti. Recordul este depasit doar de o companie, care comanda 775 volume intr-o singura comanda, in vara anului 2020.Apare cartea Pacienta Tacuta (Alex Michaelides), volum care detine cele mai multe review-uri de la cititori: 263. Thrillerul psihologic a ocupat pozitia a doua in topul celor mai vandute volume din 2019. Libris continua demersurile de incurajare a lecturii si lanseaza in colaborare cu Salvati Copiii Romania proiectul CarteTeca. O singura carte, sanse infinite!, prin care isi propune ca in 5 ani sa ajunga in peste 350 de biblioteci ale unitatilor de invatamant din Romania, cu donatii de volume actuale, care sa-i atraga pe copii si adolescenti catre lectura. In cele doua editii desfasurate pana acum au fost donate aproape 7000 carti, in valoare de 180.000 lei, catre 70 biblioteci scolare."Anul pandemiei" aduce catre online un numar record de cititori si cresteri impresionante pe categoriile de carte pentru copii, parenting, dezvoltare personala si spiritualitate. Lipsiti de interactiunile sociale, calatorii si escapade in natura, cititori de toate varstele se refugiaza in carti si traiesc experiente noi prin ochii personajelor preferate. Dornici sa inteleaga mai bine contextul pandemic, clientii cauta raspunsurile in carti. Vanzarile volumelor Ciuma (Albert Camus) si Dragostea in vremea holerei (Gabriel Garcia Marquez) explodeaza.Dupa o calatorie de 12 ani, Libris.ro are astazi un stoc permanent de aproape 50.000 titluri si 130 angajati, care expediaza zilnic peste 10.000 de volume. Anul 12 al existentei Libris.ro este marcat si de primul targ online de carte si experiente culturale - LibFest. De-a lungul celor 100 de ore de maraton cultural, au avut loc peste 130 de lansari de carte si dialoguri cu autori si iubitori de carte, care au totalizat peste 1 milion de vizualizari. Peste 240.000 de cititori au trecut pragul virtual al LibFest, iar cea mai bine vanduta carte a evenimentului a fost O chestiune de viata si de moarte (Irvin D. Yalom, Marilyn Yalom). Nevoia de introspectie si autocunoastere este accentuata in randul publicului, topul celor mai vandute carti ale acestui an fiind dominat de volumul Vindecarea copilului interior (Stephanie Stahl).De-a lungul anilor, clientii au devenit tot mai digitali, plasand comenzi de pe mobil, procentul ajungand pe Libris.ro la aproape 65% in 2021, si consumand tot mai multa informatie in format video. Interviurile din seria Oameni si Carti, precum si dialogurile culturale din cadrul LibFest au strans peste 1 milion de vizualizari pana in acest moment.Media de varsta a celor care fac comenzi la libraria online Libris.ro a scazut constant. In ultimul an vanzarile pe segmentul de varsta 18-25 de ani au crescut cu 36%, iar cel mai stabil segment de cititori este cel de 25-34 ani, care genereaza aproape o treime din vanzari.Tinerii nu sunt singurii care se indreapta catre lectura, ci, odata cu cresterea popularitatii comertului online, si varstnicii comanda tot mai multe carti online. Astfel, cresterea pe segmentul de varsta 60+ a fost anul trecut de 60%."De la an la an, vedem un interes tot mai mare din partea cititorilor tineri, care cauta atat carti de dezvoltare personala, cat si titluri actuale. Am putea spune ca asteapta aparitiile noi, cartile cu buzz, dar si cartile cu autograf. De asemenea, numarul volumelor alese in faza de precomanda creste constant, fiind un semnal ca cititorul roman este informat si avid sa consume bestsellere locale sau internationale", a precizat Laura Teposu, CEO si co-fondator Libris.ro.Cautarile editoriale ale publicului cititor sunt astazi insa dominate de nevoia de interactiune, de apropiere si de apartenenta. Scriitorii care isi construiesc comunitati mari, aratand autenticitate in discursul zilnic si care isi impartasesc in mod transparent trairile si gandurile, sunt cei care reusesc sa se apropie de cititori si sa vanda cele mai mari volume de carti. De asemenea, experientele culturale create, sunt esentiale pentru succesul editorial al unui volum, dupa cum au aratat si rezultatele targului LibFest."Acum 12 ani provocarea majora cu care ne confruntam in ecommerce era sa crestem increderea publicului fata de acest mediu de vanzare. Astazi, misiunea noastra este sa cream experiente autentice, astfel incat fiecare comanda plasata sa aduca bucurie si sa creeze o interactiune placuta. Dintotdeauna ne-am dorit sa fim un ajutor real pentru clienti, sa avem o selectie vasta de lecturi pe gustul lor, sa le prezentam cele mai interesante aparitii editoriale si sa oferim mai mult decat un produs -fiindca pentru noi cartea nu a fost niciodata un simplu produs -ci o experienta culturala. Pasiunea pentru carti este in ADN-ul echipei Libris, ne place sa le cunoastem, sa le descoperim, sa le recomandam. Este rolul in care simtim ca facem ce ne place in fiecare zi" - adauga Laura Teposu.Dincolo de volumele de beletristica, atentia cititorilor maturi se indreapta tot mai mult catre cartile de dezvoltare personala, in special cele cu valente in psihologie. In ultimul an, categoria Dezvoltare Personala a crescut cu 93% fata de anul anterior, semn ca publicul se orienteaza catre volumele care sustin autocunoasterea, introspectia si intelegerea sinelui. De asemenea, parintii investesc in carti pentru copii, cresterile pe acest segment fiind de 30-40% in fiecare an."Parintii cumpara acum mai multe carti pentru copii. Dincolo de lecturile din programa scolara, investesc in biblioteci pentru cei mici. Este o tendinta extraordinara, iar faptul ca le dam celor mici sansa sa creasca inconjurati de carti este probabil cel mai important mod in care putem ajuta generatia viitoare sa aiba un viitor mai luminos" -mai spune Laura Teposu.2009 - Simbolul Pierdut - Dan Brown2010 - Liderul Receptiv - Michael Carroll2011 - Branding pe frontul de est - Aneta Bogdan2012 - Fii demn! - Dan Puric2013 - Calatoria - Brandon Bays2014 - Fluturi vol. 1+2 - Irina Binder2015 - Fluturi vol. 1+2 - Irina Binder2016 - Fluturi. Volumul 3 - Irina Binder2017 - Insomnii - Irina Binder2018 - Strainul de langa mine - Irina Binder2019 - Pana la sfarsit - Irina Binder2020 - Iarta-ma ca te-am iubit - Ela E.H.2021 - Vindecarea copilului interior - Stefanie Stahl1. Irina Binder2. Ion Creanga3. Lise Bourbeau4. Ioana Chicet-Macoveiciuc5. Dumitru Constantin Dulcan6. Mircea Eliade7. Dan Brown8. Fratii Grimm9. Jojo Moyes10. Mark TwainFondat in 2009, Libris.ro este o afacere 100% romaneasca si cea mai mare librarie online din Romania. In 12 ani de la infiintare, libraria online Libris.ro a expediat 14 milioane de carti catre 2 milioane de romani din intreaga lume. Peste 300.000 de titluri in romana si engleza stau la dispozitia cititorilor pe Libris.ro, alaturi de jocuri pentru copii, board games, muzica, filme si cadouri.Din decembrie 2014, Libris.ro s-a alaturat Organizatiei Salvati Copiii in proiectul de reducere a mortalitatii infantile din Romania. Astfel, prin intermediul cititorilor care au donat pe site-ul Libris.ro, s-au strans peste 500.000 euro, suma folosita pentru dotarea cu echipamente a 14 unitati medicale din Romania, precum si pentru dotarea bibliotecilor scolare din Romania, prin proiectul CarteTeca.Din martie 2018, Libris.ro a demarat campania #RespectYourself - Ofera-ti timp pentru lectura, proiect prin care isi propune sa prezinte lectura din perspectiva unei activitati care inseamna respect fata de sine, preocupare pentru autocunoastere si dezvoltare. Un pas firesc a fost acela de a continua promovarea lecturii si in randul celor mici, astfel ca in 2019 Libris a lansat, impreuna cu Salvati Copiii Romania proiectul CarteTeca - O singura carte, sanse infinite, cu scopul de a aduce in bibliotecile scolare titluri noi, atractive si atat de necesare dezvoltarii armonioase a noilor generatii.