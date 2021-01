5 carti despre religie si spiritualitate pe care trebuie sa le citesti

In cel mai simplu sens al cuvantului, religie semnifica credinta in lucruri supranaturale, in divin si in sacru, prin practici de ordin ritual, si dogmele asociate fiecarei ramuri. In lume distingem mai multe tipuri de credinte dar, dintre acestea, crestinismul, islamismul, budismul si hinduismul sunt cele mai intalnite si practicate la nivel global.Pentru a putea intelege aceste reguli de cult, LibMag va propune o serie de cinci carti de spiritualitate menite sa va introduca in fascinanta lume a religiilor.Incepem cu Magia Alba a lui Eric Sperandio, ce a fost publicata la editura Mistica. Aceasta carte nu este una oarecare, ci un volum despre retete secrete pentru bai ritualice, potiuni magice si alte instructiuni menite sa dezvolte armonia cu fortele superioare. Aceasta carte este scrisa sub forma de ghid, iar Eric Sperandio ne faciliteaza accesul tuturor la astfel de tehnici spirituale si oculte. De altfel, Eric a mai scris si alte carti despre ezoterism.Eckhart Tolle a devenit cunoscut indeosebi datorita volumului Puterea Prezentului ce a ajutat milioane de oameni sa se dezvolte frumos si sustenabil in momentul de aici si acum. Un adevarat lider spiritual, Eckhart dovedeste originalitate cu fiecare carte scrisa. Nascut in Germania, el si-a petrecut primii 13 ani de viata in tara natala, dupa care a absolvit Universitatea din Londra. Specializarea lui l-a indrumat spre cariera de cercetator si indrumator de proiect la Universitatea din Cambridge. La 29 de ani, autorul a trecut printr-o transformare spirituala ce avea sa ii schimbe viata radical. Dorind sa inteleaga mai indeaproape fenomenul cu care s-a confruntat, Tolle a pornit intr-o adevarata aventura spirituala prin diverse religii si traditii. Desi nu a devenit partizan niciunui cult sau credinte per se, Tolle a imbratisat cunoasterea in forma ei cea mai spirituala in toate religiile pe care le-a studiat. Mesajul sau este simplu, dar profund, si ofera o claritate demna de maestri spirituali ai antichitatii. Majoritatea cartilor sale nareaza eliberarea de durere si suferinta la nivel cognitiv pentru a putea atinge calmul si linistea interioara. LibMag va recomanda Un Pamant Nou ca resursa indrumatoare pentru transformarea constiintei interioare intr-un loc placut si stabil.A iubi inseamna a ierta, a lui Savatie Bastovoi prezinta intelegerea complexa a autorului in raport cu Dumnezeu. El il considera pe acesta sursa infinita de energie, bucurie si dragoste. In plus autorul distinge o calitate comuna intre noi si Dumnezeu, si anume puterea de-a ierta. O lectura interesanta ce ne ajuta sa descoperim in noi lucruri pe care nu le-am fi luat in considerare pana in momentul parcurgerii cartii.Ce este Zen, a patra noastra recomandare, este scrisa in formatul de tip intrebari si raspunsuri, lucru care face ca aceasta introducere in Zen sa fie usor de inteles pentru cititorii cartii. Tonul abordat este unul calm, relaxat, jucaus, iar dupa parcurgerea dialogurilor, cititorul obtine o intelegere de baza a subiectului. Pe langa istorie, teorie si practica, cartea ofera si alte subiecte dezbatute prin prisma lentilelor ZEN. Autorul este invatator de zen sub aripa indrumatoare a maestrilor Shunryu Suzuki si Sojun Mel Weitsman. El a mai intemeiat si o organizatie Everyday Zen, ce ajuta un numar mare de oameni din varii medii sociale sa aiba acces la invataturile acestei filozofii sau religii.Inchidem selectia de recomandari cu Samanul Accidental. Aceasta carte ne demonstreaza ca realitatea cotidiana este mai complexa decat orice fictiune. Autorul a petrecut peste 20 de ani in jungla amazoniana peruviana, unde a deprins diverse tactici de discutie cu spiritele plantelor, prin intermediul substantelor de tip ayahuasca, dar si cu samani indigeni care i-au demistificat anumite ritualuri si tactici de transcendenta. Cartea ofera in plus exercitii de extindere ale perceptiei si practici de deschidere a potentialului vizionar. Povestea lui Charing poate sa ii convinga pe cititori sa exploreze taramul nemarginit al constiintei si al energiei, astfel incat sa dizolve granitele dintre fizic si spiritual.Speram ca aceasta selectie v-a ajutat sa intelegeti mai bine tainele unor religii si ale unor sisteme de valori menite sa va largeasca orizonturile perceptiei si ale imaginatiei.