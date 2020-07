5 cele mai interesante carti pe care trebuie neaparat sa le citesti

Din categoria biografii iti propunem cartea "Povestea mea", scrisa de fosta prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Michelle Obama. Ceea ce impresioneaza la cartea doamnei Obama este faptul ca te astepti sa fie o poveste despre succes si implinire, iar in carte gasesti tocmai ce se ascunde in spatele cortinei succesului: framantari, bucurii mici, emotii, stangacii, curaj.Cartile de psihologie sunt fascinante pentru ca ne poarta in adancurile mintii umane. Indiferent ca ai mai citit inainte carti de acest gen sau nu, Intelepciunea psihopatilor de Kevin Dutton cu siguranta merita o sansa. Dutton porneste de la ideea ca unele caracteristici psihologice, precum megalomania, sunt specifice atat psihopatilor capabili de crime sangeroase cat si unora dintre cei mai respectabili si de succes oameni din societate. Oare daca vrei sa ai succes trebuie sa te obisnuiesti cu ideea ca in tine s-ar putea ascunde cate ceva...?"Crima si pedeapsa" este un roman psihologic care urmareste framantarile interioare ale personajului principal - Raskolnikov - care trece prin momente dificile in urma unei incercari mai putin morale de a-si rezolva problemele financiare. "Crima si pedeapsa" este o veritabila radiografie de suflet, ajungand pana in cele mai adanci colturi ale fiintei - nu doar a lui Raskolnikov, ci poate si a unora dintre noi cand ne confruntam cu momente grele.Cartile de Sandra Brown erau foarte populare printre doamne si domnisoare acum 30-40 de ani. Si astazi se mai scriu carti cu povesti de dragoste fascinante, insa orice mama sau bunica iti va spune cu siguranta despre stilul aparte al Sandrei Brown. Bune de citit in dupa-amieze calde de vara sau in zile lungi de iarna cu un ceai in mana, povestile de dragoste scrise de Sandra Brown vor atinge orice inima pasionala, trebuie doar sa incerci. Daca nu le vei gasi in biblioteca mamei sau a bunicii, in anticariate vei descoperi rafturi intregi cu titluri semnate de autoare. De aceea nu iti recomandam un volum anume, ci te lasam pe tine sa descoperi iubirile fascinante descrise in povestile Sandrei Brown.Daca povestile de iubire in stilul Sandrei Brown nu sunt pe gustul tau si iti place mai degraba eleganta unei povesti de dragoste aproape neimpartasita, trebuie neaparat sa citesti "Adam si Eva" de Liviu Rebreanu. Iti spunem doar atat: un barbat si o femeie se cauta cu patos de-a lungul a sapte vieti diferite, spre a isi implini iubirea...Noi ti-am propus o serie de titluri diverse, fara legatura de gen si stil intre ele. Nu exista carte mai valoroasa sau mai putin valoroasa, nu exista carti frumoase si carti mai putin frumoase. Alege o carte care sa te faca sa cresti si nu te feri de ceea ce iti spune sufletul sa citesti. Daca ai nevoie sa vibrezi la o iubire pasionala, citeste Sandra Brown, iar daca mai degraba ai cugeta la dimensiunea spirituala a dragostei, alege "Adam si Eva".Vrei sa vezi framantarile din mintea si sufletul unui raufacator? Citeste "Crima si pedeapsa", iar daca simti nevoia sa intelegi mai mult, incearca si "Intelepciunea psihopatilor".Vrei sa poti vedea in spatele cortinei vietii uneia dintre femeile de succes ale lumii, sa descoperi cum iti poti gasi propria voce? Citeste "Povestea mea", a lui Michelle Obama.Cartile au valoare daca pun macar o bucatica de piesa de puzzle la tine in minte sau in inima. Asadar, tu ce citesti azi?