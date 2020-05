Booketlist - Traieste experienta primului targ online de carte!

Ziare.

Daca esti un iubitor de lectura, cu siguranta una dintre cele mai mari placeri ale tale este bifarea tuturor lecturilor pe care ti le-ai propus pana la varsta de 100 de ani. O alta mare placere ar fi colindarea targurilor de carte in cautarea acestor titluri si, de ce nu, descoperirea comorilor literare la care nu te-ai fi gandit vreodata.Poate ca evenimentele culturale planificate anul acesta s-au anulat din cauza epidemiei de coronavirus, insa magia internetului a permis echipei Targul Cartii sa organizeze Booketlist, primul targ online de carte din Romania!Astfel, au fost stranse la un loc cele mai indragite edituri autohtone: Curtea Veche, Didactica Publishing House, Vellant, Orizonturi si Crime Scene Press.Totodata, in cadrul unui outlet literar, s-a pregatit o lichidare de stoc memorabila a cartilor de la editura Trei si Polirom. Nu au fost uitati nici iubitorii de limba engleza.Dumnealor se vor putea bucura, la standul Bookoteca, de mii de titluri de la edituri internationale de prestigiu precum Penguin Books, HarperCollins Publishers LLC, Pan Macmillan, Hodder & Stoughton, DC Comics si multe altele.La standurile online exista bunatati literare pentru toate gusturile si buzunarele: noutati literare, bestselleruri, carti pentru copii, carti in limba engleza, carti de dezvoltare personala, carti ale autorilor clasici si contemporani, carti ale scriitorilor romani si internationali, carti tehnice, carti medicale, carti juridice, carti din domeniul stiintelor sociale si multa beletristica. In cadrul targului Booketlist, exista reduceri cuprinse intre 30 si 90% pentru aproximativ 10500 de titluri. Astfel, oferta este una pe placul tuturor iubitorilor de lectura.(Victor Patrichi, organizator)Ti-ai dorit vreodata sa colinzi un targ de carte, cu papucii in picioare si pisica pe umar?O astfel de aparitie ar fi cel putin extravaganta in mediul offline, insa in mediul online orice este posibil!Asadar, aseaza-te comod pe canapea si pregateste-te sa traiesti experienta Booketlist!Exploreaza harta, descopera standurile digitale, plimba-te printre rafturile online, profita de oferte si pune mana pe toate cartile care iti plac!In cel mult 4 zile lucratoare, lectura o sa-ti bata la usa!