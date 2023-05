Carte de business: Stii sa lupti cu stresul?

Cartea lui Henry L. Thompson, "The Stress Effect: Why Smart Leaders Make Dumb Decisions--And What to Do About It" iti dezvaluie puterea si modul in care stresul submineaza luarea unor decizii bune si ofera solutii pentru inlaturarea acestor probleme.

Cartea lui Henry L. Thompson se adreseaza persoanelor interesate de dezvoltarea calitatilor de leadership si a dinamicii organzationale. Abordarea acestei carti permite utilizarea ei de catre liderii si managerii care activeaza in mai multe domenii.

Expertul in leadership Henry L. Thompson argumenteaza ca stresul este adesea principalul vinovat in cazul esecurilor din leadership: in momentul in care nivelul de stres al liderilor devine ridicat, folosirea inteligentei emotionale si a celei cognitive in luarea unor decizii corecte este serios afectata. In aceste situatii se impune constituirea unui sistem de lupta impotriva stresului.

