Cartile despre discriminarea rasiala devin bestseller-uri in SUA

In timp ce moartea lui George Floyd, care a fost tintuit la pamant sub genunchiul unui politist alb in Minneapolis, a condus la proteste de strada desfasurate de peste o saptamana in mai multe state, americanii apeleaza la carti, filme si emisiuni de televiziune despre decenii de discriminare, relateaza joi Reuters.Cartile de nonfictiune despre experientele traite de persoane de culoare conduc in lista de bestseller-uri de pe Amazon.com, printre acestea numarandu-se si carti pentru copii, precum ''We're Different, We're the Same'' din seria ''Sesame Street''. Multe titluri sunt epuizate, iar exemplarele la mana a doua sunt comercializate la preturi care ajung si pana la 50 de dolari.Pe site-ul Barnes and Noble, opt dintre bestseller-urile din Topul 10 sunt carti publicate anterior, precum ''Between the World and Me'', de Ta-Nehisi Coates, si ''So You Want to Talk About Race'', de Ijeoma Oluo.''Asta nu se intampla in fiecare zi... Bestseller-urile de pe locurile 1 si 2 din acest moment de pe @amazon sunt doua carti care vorbesc despre rasism'', a scris in aceasta saptamana pe Twitter autorul cartii ''How To Be an Anti-Racist'', Ibram X. Kendi.In timp ce protestele de strada au depasit limitele legate de culoare, americanii au cautat si au distribuit mai departe prietenilor liste de lecturi recomandate prin mesaje publicate pe Twitter si Instagram.Kendi, care a intocmit in weekend o astfel de lista pentru New York Times, a scris ca obiectivul a fost acela de a ''ne confrunta convingerile egoiste si de a ne face mai constienti ca 'Nu sunt rasist' este un slogan al negarii''.Americanii sunt de asemenea indemnati sa faca achizitii prin intermediul librariilor independente sau ai caror proprietari sunt persoane de culoare, intr-un gest concret de suport.Recomandarile se extind la filme si emisiuni de televiziune, precum ''Dear White People'', ''Moonlight'' si ''Do the Right Thing''.La randul sau, Ava DuVernay, regizoarea dramelor ''Selma'' si ''When They See Us'', a lansat o platforma online de educare care vizeaza utilizarea unui astfel de continut ca ''rampa de lansare pentru o intelegere mai profunda''.Studioul de filme Warner Bros. a pus la dispozitie in luna iunie, in mod gratuit pe platforme digitale, filmul din 2019 ''Just Mercy'', despre avocatul pentru drepturi civile Bryan Stevenson. ''O resursa pe care o putem oferi cu modestie celor interesati sa afle mai multe despre rasismul sistemic care ne afecteaza societatea'', a argumentat Warner Bros.