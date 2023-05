Ce mai citim? - Hitler, germanii si solutia finala

"Hitler, germanii si solutia finala" este o carte indispensabila oricarui pasionat de istorie, dar si oricarei persoane preocupate de dezvoltarea societatii si evolutia sa din ultima perioada.

Scrisa de o autoritate in domeniu, cartea relateaza o perioada fascinanta din istoria omenirii, a carei intelegere se pare ca ridica inca numeroase probleme. Este, in acelasi timp, o contributie a istoricului specializat in problemele nazismului la contracararea renasterii ingrijoratoare a tendintelor de intoleranta rasiala ori a iluziilor si absurditatii teoriilor fasciste.

Ian Kershaw este unul dintre cei mai mari istorici ai Germaniei Naziste, iar aceasta carte ii sintetizeaza munca depusa in decurs de peste trei decenii. Cercetarile sale au avut la baza 14 articole, dintre care trei sunt scrise in anii 2000, iar celelalte, in anii 1980 - 1990.

Lucrarea lui Kershaw aduce in mare masura lamuriri in ceea ce priveste influenta sau lipsa de influenta a atitudinii germanilor asupra politicii naziste, el alcatuind un tablou cuprinzator si divers, atat al dinamicii distructive a conducerii naziste, cat si al atitudinilor si comportamentului adoptat de germanii obisnuiti in momentul in care persecutia evreilor a degenerat intr-un genocid de proportii inimaginabile.

"Am putea plange, ar trebui sa ne fie rusine ca suntem germani, parte a unui popor arian nobil (Edelvolk), a unei natiuni civilizate vinovate de o asemenea dezonoare culturala. Generatiile urmatoare vor compara aceste atrocitati cu vremurile vanatorii de vrajitoare. Si nimeni nu indrazneste sa spuna o vorba impotriva lor, desi 85% din populatie este mai furioasa ca oricand. Sarmana Germanie, macar de ti-ai veni pana la urma in fire!"

