Ce poti invata din cartile de stiinta? Doua inventii care au marcat lumea moderna

Care sunt inventiile pe care le pretuim cu adevarat? Raspunsul la aceasta intrebare va depinde de subiectivitatea fiecaruia si, in cea mai mare masura, de ocupatia fiecarei persoane precum si de dispozitivele care sunt folosite de fiecare dintre noi pentru simplicarea vietii si a sporirii productivitatii.Multiple documente precum si o varietate de carti de stiinta si tehnica iti sunt puse la dispozitie pentru studiu si pentru o mai mare aprofundare a cunostintelor din domeniul inventiilor. Pentru a-ti satisface curiozitatea in ceea priveste istoria celor mai utilizate instrumente, aparate sau dispozitive tehnologice, iti prezentam istoria inventiilor care au ajutat la consolidarea lumii asa cum o cunoastem in prezent.In urma cu 5000 de ani, in Egiptul Antic se foloseau drept unelte de scris tulpini de bambus in care se turna plumb topit, iar in Roma Antica, primul model de creion consta dintr-o vergea metalica din plumb.Grafitul, materialul din care este confectionata mina creionului, a fost descoperit in anul 1564 intr-o mina din Anglia. Primul patent pentru creion a fost inregistrat de catre Nicolas-Jacques Conte, in anul 1795. Chimistul francez a utilizat un amestec de praf de grafit si argila pe care l-a incins si pe care, mai apoi, l-a introdus intr-un tub cilindric din lemn. Inainte de inventia lui Conte, oamenii ascuteau bucati de grafit, dandu-le o forma conica, insa in acest fel, grafitul pata mainile celor care il utilizau. In prezent, creioanele se fabrica dupa principiul lui Nicolas-Jaccques Conte, considerat a fi un pionier al creionului, alaturi de Bernard Lassimore, inventatorul ascutitoarei.Intrucat creioanele pot scrie la gravitatie 0, spre deosebire de pasta din pixuri care pluteste in imponderabilitate, acestea au fost folosite de catre NASA si URSS in misiunile spatiale.Odata cu dezvoltarea tehnologica, a fost inventat creionul mecanic, acesta fiind un instrument modern a carui mina este mult mai fina decat a creioanelor clasice.Este greu in zilele noastre sa iti imaginezi viata fara telefonul mobil. Aceste dispozitive au avut cea mai fulminanta evolutie si au devenit obiecte indispensabile intrucat ai toata informatia pe care o doresti la o cautare distanta.In anul 1876, savantul Alexander Graham Bell a inventat primul dispozitiv capabil sa emita si sa receptioneze cuvintele rostite, insa au trecut ceva ani de la inventarea acestui aparat pana la aparitia primului telefon mobil.Martin Cooper este cel care a inventat primul telefon mobil, un telefon marca Motorola care cantarea 1.3 kg. Tot Motorola lanseaza in anul 1983 un dispozitiv ce va fi vandut la scara larga, iar din anul urmator deja tot mai multi oameni deveneau interesati de utilizarea acestei tehnologii. Convorbirile cu ajutorul telefoanelor din acesta generatie se purtau in sistem analog, asadar, calitatea sunetului erau una destul de precara.Calitatea sunetului se schimba odata cu aparitia telefoanelor de dupa anii '90, cand transmisia are loc in sistem digital. Tot acum, dispozitivele create incep sa fie din ce in ce mai mici si mult mai usor de purtat, iar pretul lor devine tot mai accesibil pentru tot mai multi oameni. Odata cu aparitia acestei generatii de telefoane, apare si functia de trimitere a unui SMS, care devine popular in timp scurt in randul celor tineri.A treia generatie a telefonelor mobile este cea a dispozitivelor cu touch screen. Viteza de transmisie a acestor dispozitive este mult mai mare, iar capacitatea retelei este tot mai diversificata, ca si calitatea serviciilor oferite.Ultima generatie a telefoanelor cu touch screen este reprezentata de dispozitivele care transmit prin reteaua 5G, in conditiile in care tehnologia telefoanelor mobile se afla intr-o continua crestere si imbunatatire.Pentru a-ti satisface si alte curiozitati din lumea tehnologica si a modului in care aparatele au fost inventate sau pentru a descoperi modul lor de funtionare, te invitam sa vizitezi sectiunea de carte tehnica de unde iti poti alege urmatorul titlu care in care sa descoperi informatiile tehnice de care ai nevoie.