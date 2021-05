Cititul si scrisul de mana, antrenamente pentru un creier de succes

Antrenarea mintii nu inseamna un plan riguros si obositor, ci reprezinta introducerea in programul de zi cu zi a unor activitati complexe care au ca scop imbunatatirea memoriei, a concentrarii si a functionalitatii. Asadar, cum faci pentru a avea o minte agila si puternica?O modalitate frumoasa prin care iti poti antrena creierul este sa citesti, de preferinta in fiecare zi. Indiferent ca iti face placere sa citesti studii din reviste de specialitate, materiale dedicate domeniului tau de activitate sau carti mai complexe, scrise de autori precum Mihail Sebastian , important este sa incluzi aceasta activitate in rutina ta zilnica. Stiinta a dovedit faptul ca lectura poate imbunatati functia cognitiva, contribuie la cresterea gradului de concentrare si dezvolta, desigur, abilitatile lingvistice.Apoi, incearca pe cat de mult poti sa-ti dedici timp pentru tine si sa meditezi. Specialistii vorbesc despre aceasta activitate ca fiind una dintre caile prin care ne putem imbunatati abilitatile de introspectie si flexibilitatea mentala, doua atribute cruciale pentru o buna functionare a creierului. Mai mult, meditatia imbunatateste atentia, memoria si starea de spirit. Asadar, iti poti instala o aplicatie dedicata meditatiei si poti incepe "antrenamentele", iar dupa numai patru saptamani vei putea observa diferentele.In completare, va trebui sa renunti la sentimentele negative si la acele ganduri care te coplesesc pentru ca ele sunt responsabile pentru intarzierea atingerii obiectivelor. Din fericire, iti poti antrena creierul astfel incat sa le combati si sa le reformulezi. Astfel, de fiecare data cand te simti doborat, priveste lucrurile din alta perspectiva. Daca un proiect nu a iesit asa cum ti-ai dorit, nu face din asta un capat de lume, ci gandeste-te ca prin practica te vei perfectiona, cand iti este refuzat un proiect, incearca sa te motivezi si sa te convingi ca prin munca si implicare vei reusi sa castigi un proiect si mai important.Chiar daca traim intr-o lume moderna, unde tastatura este noul pix, incearca pe cat posibil sa nu renunti la agenda si sa scrii de mana cat mai mult. Acest lucru are capacitatea de a mari puterea de concentrare si ajuta creierul sa filtreze foarte bine informatia.De asemenea, nu lasa laptopul sau aplicatiile de pe telefon sa-ti controleze viata si joaca-te in realitate, cu prietenii tai sau familia, jocuri de societate, precum rummy, jenga sau Dixit. In plus, nu uita de mima sau domino. Aceste activitati stimuleaza creierul si imbunatatesc memoria si abilitatile de strategie si gandire. Toate acestea contribuie la un creier mai ager si activ.In plus, te-ai gandit care a fost cea mai recenta zi in care ai dansat? Expertii in sanatate si in prevenirea bolilor afirma ca dansul si invatarea unor noi miscari pot creste viteza de procesare a informatiei si, de asemenea, pot contribui la pastrarea unei memorii bune. Asadar, chiar daca este pandemie si inca sunt multe centre inchise, te poti bucura de o astfel de activitate in intimitatea casei participand la cursuri online.