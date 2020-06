Cristalul eteric - Al treilea tunel - o carte...altfel

Ziare.

com

Nu-i cunoastem numele adevarat, insa interesul pentru scrierile acestuia este mai presus de curiozitatea de a afla care este numele din spatele pseudonimului. Unii chiar speculeaza ca sub acest nume ar fi mai multi autori.Despre scrierile lui Radu Cinamar se spune ca fiecare dintre acestea poate scoate la iveala momente cruciale, ce pot schimba cursul normal al societatii in care traim.Misiuni secrete, spiritualitate, alchimie, ezoterism, misticism, toate acestea se imbina cu maiestrie in cartile lui.Iata un autor care ne ofera informatii extrem de utile, informatii despre SRI si descoperirea din Bucegi, despre atingerea punctului de inflexiune a existentei, despre grupuri secrete care conduc si manipuleaza omenirea si secrete mondiale.Patru carti controversate ale acestui misterios autor cuprind descrieri ale unor teorii secrete ce vizeaza statul roman." Viitor cu cap de mort, 12 zile - o initiere secreta", "Misterul din Egipt - primul tunel", si "Pergamentul secret - cinci tehnici initiatice tibetane", sunt carti captivante, in care relatarea faptelor este facuta din perspectiva fictiunii.Ultima sa lucrare, " Cristalul eteric - Al treilea tunel , " incheie un ciclu numerologic, ciclul lui 7. Este vorba despre misterul ultimului tunel, ramas neexplorat de autor pana in anul 2015.Volumul face o foarte interesanta "turnura", orientandu-se catre un proiect special, ce atrage o colaborare inedita cu orasul subteran Apellos, dar si cu partea americana. Foarte interesant este ca, pentru prima data dupa mai bine de 15 ani, Radu Cinamar ne ofera in acest volum, date suplimentare despre enigmaticul Elinor, un alchimist desavarsit.Care este originea reala a Lunii?! Cartea prezinta o informatie-cheie, indelung dezbatuta si considerata pana acum un mister neelucidat, care se refera la originea reala a Lunii.Totul este explicat in amanunt si in mod cronologic, la fel ca si in cazul elementelor despre originea omului, prezentate in "Geneza uitata". "Dupa ce noul satelit "si-a intrat in atributii", pe Pamant au inceput in mod gradat sa apara plantele cu flori.Aceasta reprezenta deja o modificare semnificativa a florei la nivelul planetei. Saltul pe acest nivel s-a produs in special pentru ca actiunea argintului din plante a fost puternic influentata de prezenta Lunii pe cerul planetei."Aceasta carte, Cristalul eteric - Al treilea tunel, iti va oferi raspunsul pe care multi l-au considerat, asa cum spuneam anterior, un mister neelucidat.Este o carte care se adreseaza oricui se simte fascinat de lumea simbolurilor, iar Radu Cinamar nu alege intamplator, simbolurile.Cuvantul "eteric" implica ceva care este de alta natura sau "ireal". Autorul asociaza Cristalul eteric cu cifra 7, adica vindecarea spirituala, vindecarea eterica.Este o carte pe cat de surprinzatoare, pe atat de fascinanta. Cu atat mai mult, cartea ne deschide orizonturile cunoasterii si ale evolutiei noastre individuale.