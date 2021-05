Biblioteca Batthyaneum, comoara nationala de la Alba Iulia. Disputa juridica pentru proprietate, finalizata in favoarea Statului Roman FOTO

Decizie definitiva in justitie

Faimosul manuscris Codex Aureus

Aula Magna, sala spectaculoasa din cladire

Colectia episcopului Batthyany

La Alba Iulia se gaseste si cel mai vechi codice medieval occidental din Romania - Codex Aureus, unul dintre cele mai celebre manuscrise din lume. Lasata in uitare si cu cladirea aflata intr-un stadiu avansat de degradare, biblioteca a primit recent un impuls pozitiv prin respingerea in justitie a pretentiilor de proprietate exprimate de Arhiepiscopia Romano-Catolica. Disputa privind dreptul de proprietate al cladirii si a colectiilor inestimabile din interior dureaza de peste 20 de ani. A existat chiar si o decizie CEDO care obliga Romania sa raspunda cererii de retrocedare formulata de catre institutia religioasa cu sediul in Alba Iulia. In 2015, comisia speciala din cadrul Guvernului a respins cererea romano-catolicilor, astfel incat a urmat un proces care s-a intins pe durata de mai bine de cinci ani.Pe 25 mai 2021, Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut hotararea Curtii de Apel Alba Iulia din 4 iulie 2018 prin care au fost respinse pretentiile Bisericii Romano-Catolice. Hotararea inchide definitiv capitolul in ceea ceea priveste viitorul Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia.Foto: batthyaneum.blogCladirea si colectiile raman in proprietatea Statului Roman, prin Biblioteca Nationala a Romaniei, care poate acum sa demareze asteptatul proiect de restaurare. De asemenea, cladirea din Alba Iulia va putea fi deschisa publicului si va deveni un important punct de atractie in Cetatea Alba Carolina.Biblioteca si Institutul astronomic Batthyaneum au fost donate Bisericii si Provinciei Transilvania de episcopul Batthyany Ignac, in 1798, impreuna cu cladirea si terenul aferente. Dupa Marea Unire din 1918, Institutul astronomic si Biblioteca au ramas in administrarea Episcopiei Romano-Catolice de Alba Iulia. Din 1961, Batthyaneum a devenit filiala a Bibliotecii Centrale de Stat, actuala Biblioteca Nationala a Romaniei.Aula Magna. Foto: batthyaneum.blog Arhiepiscopia Romano-Catolica si-a fundamentat pretentiile pe faptul ca prin testamentul redactat la 31 iulie 1798, episcopul Batthyany Ignac a donat Biblioteca si Institutul Batthyaneum, Bisericii si Provinciei Transilvania, incredintand, astfel, in opinia reclamantei, conducerea bibliotecii si dreptul de dispozitie asupra bunurilor mobile si imobile, in totalitate, Bisericii. In final, justitia a da dreptate statului roman.Codex Aureus sau Das Lorscher Evangeliar. I. Theil / Evangheliarul de la Lorsch. Partea I. este un fragment dintr-un tetraevangheliar latin pe pergament realizat la comanda lui Carol cel Mare, in anul 810. Manuscrisul este celebru, atat prin calitatea ornamentarii cat si a faptului ca a fost copiat cu cerneala de aur. Fragmentul de la Alba Iulia cuprinde 202 doua de pagini decorate cu chenare policrome, 12 pagini cuprinzand concordantele biblice, trei compozitii in plina pagina, un frontispiciu miniat si alte doua pagini cu scriere ornamentala. El se completeaza cu fragmentul de la Biblioteca Vaticana din Roma, care cuprinde evangheliile dupa Luca si dupa Ioan.Bibilioteca Batthyaneum a fost amenajata in interiorul unei biserici construita in stil baroc intre anii 1719-1738, care a suferit modificarile impuse de destinatiile succesive initiale sau ulterioare dezafectarii ei. Este vorba de Biserica Trinitarienilor din Alba Iulia, care a fost transformata dupa 1784 de Armata Imperialilor care a dorit initial sa ii dea destinatia de spital militar, apoi de catre episcopul Ignac Batthyany, care a obtinut-o si transformat-o incepand din anul 1792 conform scopurilor fundatiei sale. El este cel care a amenajat conform unor planuri precise observatorul astronomic si sala mare a bibliotecii, pe care le-a inscris la 31 iulie 1798, alaturi de tipografia sa, in actul de fondare a institutului care ii poarta numele, devenit testament.Contele Ignac Batthyany s-a nascut in anul 1741, intr-o veche familie de magnati maghiari. Intre anii 1780-1798, acestea avea sa devina episcop al celei mai mari dieceze, cea a Transilvaniei, cu resedinta la Alba Iulia. Contele a fondat la Alba Iulia la sfarsitul secolului al XVIII lea un institut stiintific si cultural cunoscut in lume sub numele generic de Bathyaneum, mai ales datorita bibliotecii neschimbata de peste 200 de ani.Institutul a cuprins initial observatorul astronomic dotat cu cea mai performanta aparatura adusa chiar din Anglia, tipografia in care se tipareau carti de stiinta, religie si manuale si mai ales valoroasa biblioteca ce trebuia sa acopere toate exigentele religioase, stiintifice si culturale. In proiectul episcopului a fost riguros inscris si programul iconografic si decorativ al salilor principale ale observatorului si a bibliotecii.Astfel Aula Magna, marea sala a Bibliotecii Batthyaneum, este amenajata din punct de vederea arhitectonic in stil Neoclasic si decorata cu portrete si cu alegorii cu conotatii religioase, mitologice si stiintifice, intr-o perfecta concordanta cu aranjarea tematica a cartilor in rafturi. Decorul este completat de mobilierul pictat cu coloane si capiteluri in trompe "l'œil" si cu motive tratate in maniera austriaca "zopf".Aula Magna intr-o imagine de arhivaIn afara manuscriselor, incunabule, carti tiparite, periodice, atlase si harti, biblioteca detine si alte comori inestimabile. In primul rand este vorba despre observatorul astronomic, cu aparatele si instrumentele sale conservate in depozite in asteptarea unei restaurari. In al doilea rand, este vorba despre valoroasele colectii arheologice, muzeale si de stiinta, donate sau achizitionate in perioada interbelica si amenajate in 1912 la solicitarea episcopului Transilvaniei, Gusztav Karoly Majlath, intr-un muzeu de arheologie si de arta sacra. Tot aici se afla si o parte insemnata a arhivelor istorice ale Transilvaniei, prin documentele medievale provenite din arhiva Capitolului de Alba Iulia si a Conventului de la Manastur."Nucleul Bibliotecii Batthyaneum il constituie colectia particulara a episcopului Ignac Batthyany, care si-a donat cu generozitate toate cartile si documentele stranse cu pasiune si migala in decursul vietii, lasand dupa el peste 18.000 de volume - carti manuscrise, incunabule si tiparituri, dar si rarele colectii de numismatica, minerale si scoici.Astfel, cele mai valoroase manuscrise si tiparituri ale Bibliotecii Batthyaneum, au fost achizitionate de episcopul fondator prin tranzactii si licitatii, ca in cazul fondurilor provenite de la Biserica Sfantul Iacob din orasul slovac Levoca si intreaga biblioteca a arhiepiscopului Vienei, cardinalul Cristoforo Migazzi. Acestea confera si azi bibliotecii albaiuliene valoarea si importanta de biblioteca de patrimoniu . Specialistii estimeaza ca Biblioteca Batthyaneum detine circa 80% din totalitatea cartilor medievale occidentale manuscrise si 70% din incunabulele prezente pe teritoriul Romaniei", spune Doina Biro, fost director al Bibliotecii Bathyaneum.Pe langa Codex Aureus, alte manuscrise cu mare valoare bibliofila sunt: Biblia Sacra (Paris, sec. XIII), Psalterium Davidicum cum calendario (sec.XIII), Missale Strigoniense (1377), Horae canonicae Latine et Gallice (post 1328), Promissio Andreae Vendramini ducis Venetiarum (1476), toate reprezentand scoli de miniatura medievala din Europa. Biblioteca Batthyaneaum adaposteste peste 72.000 de unitati bibliografice intre care cele mai valoroase sunt cele 1.778 de manuscrise (peste o suta fiind manuscrise-codice copiate pe pergament din care 66 anluminate), 571 de incunabule si aproximativ 24.000 de tiparituri din seria Carte veche. Acestora li se adauga si circa 45.000 de documente, dintre care cele 17.200 incluse in arhiva istorica.Observatorul Astronomic in 1918Biblioteca este rezervata, in primul rand, cercetatorilor din tara si din strainatate, care pot consulta fondurile si colectiile cu acordul scris al conducerii Bibliotecii Nationale a Romaniei. Poate fi si vizitata, pentru aceasta fiind necesar acelasi acord dat pe cererile completate in prealabil. Cladirea insa, devenita monument istoric, face parte din circuitul fortificatiei bastionare Alba Carolina si poate fi vazuta pe strada Gabriel Bethlen din Alba Iulia.