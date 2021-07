Nu stii ce sa mai citesti? Alege cartea "Arta Conversatiei", de la LIBREX!

Din nefericire, autoarea Ileana Vulpescu a incetat din viata la varsta de 89 de ani, pe 12 mai 2021. De atunci, cartile autoarei au revenit in atentia noastra si tot mai multe persoane sunt incantate de modul unic de a scrie si de felul in care autoarea dadea glas personajelor. Inainte de a-ti prezenta cartea, vrem sa iti vorbim putin despre Ileana Vulpescu si ce a insemnat pentru literatura romana.Ileana Vulpescu a fost o scriitoare si traducatoare nascuta pe 21 mai 1932, in judetul Valcea. Debutul in literatura s-a produs in anul 1966, iar de atunci a adus o contributie semnificativa la patrimoniul literaturii romanesti. In calitate de traducator, a tradus numeroase lucrari din engleza, franceza si spaniola. O mare realizare profesionala este contributia adusa la redactarea Dictionarului limbii romane si a Dictionarului Explicativ al limbii romane, intre anii 1959-1975. In anul 1972, devine membra a Uniunii Scriitorilor din Romania.Cel mai de succes roman al autoarei este Arta Conversatiei . A fost atat de apreciat, incat a primit premiul Cantarea Romaniei. Tot in ceea ce priveste recunoasterea meritelor, in 2017, Ileana Vulpescu a fost decorata cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler pentru contributia la "Cresterea valorii literaturii romane contemporane".Viata personala a autoarei a fost una discreta. A fost casatorita cu Romulus Vulpescu, publicist, scriitor si traducator, decedat in 2012 si au avut o fiica pe nume Ioana, care a murit in acelasi an ca si tatal sau.Revenind la romanul Arta Conversatiei, trebuie sa iti spunem ca te va impresiona de la primele pagini. Este un roman autentic, savuros si foarte diferit de tot ceea ce ai citit pana acum. Romanul este structurat sub forma unei discutii in doi, despre viata. Protagonista este o femei doctor, sensibila si indragostita, dar care sufera din cauza unei deceptii in dragoste si cu toate acestea, incearca sa isi pastreze taria de caracter pentru a-si creste fiica.Este o carte cum rar se mai publica astazi: o carte simpla, dar cu un mare impact asupra noastra. Datorita modului in care sunt asternute cuvintele, putem empatiza cu situatiile prin care trec personajele si chiar putem spune ca ne identificam cu acestea, deoarece nu putine sunt persoanele care au trecut prin aceeasi situatie.Asadar, daca nu stii ce sa mai citesti vara aceasta, iti recomandam Arta Conversatiei, pe care o poti comanda de pe LIBREX. Daca iti va placea, trebuie sa stii ca tot de aici poti achizitiona si alte titluri ale autoarei, pe care le vei indragi la fel de mult!