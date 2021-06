Programul Terra in Egiptul Antic - Computerul genetic al zeilor de Toni Victor Moldovan / Textele hieroglifice complet decriptate

Noua lucrare in 3 volume, publicata in mai 2021, este o decodare stiintifica a textelor hieroglifice egiptene.Decriptarea se bazeaza pe stiinte moderne cum ar fi genetica, biologia, embriologia, medicina energetica, fizica teoretica, in special fizica hologramelor computationale.Lucrarea constituie un brevet mondial de decriptare a textelor hieroglifice, in principal a Cartii Egiptene a Mortilor, dar si a altor texte vechi cum ar fi Zoharul si alte scrieri aramaice.Lucrarea poate fi descrisa ca una tehnica si este prezentata in trei volume, unul de traduceri si doua de decriptare, totalizand circa 1500 de pagini. Primul volum contine un poster in grafica 3D color, 50 x70 cm al computerului genetic.Elementul central al lucrarii este prezentarea detaliata in urma decriptarii a biocomputerului genetic al civilizatiei fiintelor extraterestre care au construit in Egiptul antic un program de inginerie genetica dedicat propriei reproduceri si evolutii genetice artificiale. Avand patru sectiuni importante acest computer genetic decriptat prin analiza textelor hieroglifice si a Zoharului, ne ofera inclusiv posibilitatea scrierii cu litere energetice a codului genetic al fiintelor extraterestre la diverse nivele ale computerului genetic.Punctul culminant al lucrarii consta in dezvaluirea nu numai a codului genetic al zeilor Egiptului, ci si a structurii celulei energetice zigot a acestor fiinte extraterestre ale caror celule sunt haploide, adica cu un singur set de cromozomi in numar de 23 fata de cei 46 de cromozomi ai speciei umane.website: Toni Victor Moldovan - Programul Terra - Toni Victor Moldovan

