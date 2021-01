Si astfel vom avea din nou doua categorii, doua clase, doua tipuri umane...

Ne indreptam spre un viitor in care lucrurile vor reveni intr-un sens la normal, in ciuda alfabetizarii generalizate, dupa anomalia indusa de Reforma, Contrareforma si revolutia tiparului care a creat iluzia ca o cultura in acelasi timp si "inalta" si "de mase" ar fi posibila, daca toata lumea ar fi alfabetizata si indrumata cultural "corect" intru internalizarea "marii culturi".Evolutiile recente - atat tehnologice cat si ideologice din centrele intelectuale si academice occidentale - indica un trend foarte interesant. Atacul la adresa "canonului" si marilor carti si "marilor autori ai civilizatiei occidentale" dublat de revolutia IT si a retelelor sociale vor avea efecte surprinzatoare in acest sens:O minoritate autoselectata va avea (fie prin vocatie, fie prin accident biografic) in continuare acces intelectual la marea traditie culturala in sensul de intelegere si asimilare intelectuala si existentiala a canononului culturii inalte si a standardelor de interpretare si de gandire si de ethos induse de aceasta. (Accesul fizic va fi o alta poveste si aici parabola din Fahrenheit 451 este mai mult decat relevanta, date fiind trendurile.) Restul populatiei va fi insa definit de o forma de analfabetism functional in aceasta privinta.Citeste si https://ziare.com/stiri/comunism/ziaristul-petre-mihai-bacanu-s-a-intalnit-in-sala-de-judecata-cu-unul-dintre-tortionarii-sai-m-a-scos-din-celula-si-m-a-batut-1555240 Captivi deplin ai audiovizualului, memeticului si pictogramaticului, sufocati de propaganda, ideologie si publicitate fara sa mai fie constienti de conditia lor, incapabili sa se concentreze pentru a putea citi mai mult de 2 sau 3 paragrafe fara sa oboseasca sau sa se plictiseasca, vor fi structuralmente incapabili sa acceseze sau intelega orice forma de literatura complexa, oricat de dotati sau bine intentionati vor fi. Orice va tine de registrul superior al filosofiei, romanului, nuvelei, istoriei, eseului stiintific etc. le va fi neinteligibil si le va parea lipsit de interes existential.Si astfel vom avea astfel din nou doua categorii, doua clase, doua tipuri umane: "Oamenii cartii" si restul. Pe de o parte, o minoritate pe care necesarmente nu o putem inchipui decat destul de restransa numeric si pe de o alta parte, o supermajoritate...Daca asta e bine sau rau, si pentru cine e bine si cine e rau, nu judec si nu ma pronunt...Articol publicat si pe Marginaliaetc.ro Citeste si https://ziare.com/nicolae-ceausescu/comunism/sistemul-de-control-total-al-securitatii-si-deghizarea-represiunii-prin-instrmentarea-dosarelor-de-dizidenta-in-infractiuni-de-drept-comun-1656540