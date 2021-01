Era digitala si impostura virala

"A fi /a deveni viral" indica insasi consacrarea vocatiei de indrumator si de invatator, caci orice influencer care se respecta are ca suprema ambitie educatia prin impunerea gandirii unice. Conditia virala este, in acelasi timp, o conditie a efemeritatii. Posteritatea si viitorul nu mai exista in acest univers reglat de like-uri. Tot ceea ce dureaza este prezentul etern, ce sterge urmele trecutului, ca si cum acesta nu ar fi existat.Era digitala este o varsta virala, una care acorda imposturii agresive si cu pretentii mesianice ocazia de a contamina spiritele. Noii predicatori din era digitala poseda instrumentele adecvate unui timp din care spiritul critic a disparut. Ei sunt guralivi, atoatestiutori, increzatori in progres, detinatori ai solutiilor care nu pot fi puse sub semnul intrebarii. Ei furnizeaza, cu generozitate, certitudinile pe care indivizii atomizati si decerebrati le cauta, ca pe un liman al salvarii.Citeste si https://ziare.com/stiri/cnsas/achitarea-tortionarilor-lui-gheorghe-ursu-valideza-teoria-fostei-securitati-mistificand-istoria-1648304 Impostura este, acum, una virala. Circulatia ideilor, simplificate spre a fi digerate fara probleme de intelectul lenes, este formidabila. Postarea devine, in acest univers al imediatului, un concentrat de cunoastere. Artele si reflectia, luciditatea si rabdarea sunt inutile si daunatoare. Influencerul este un om universal, ce uimeste prin facilitate si siguranta de sine. De la pandemie la filosofie, de la vaccin la constitutie, impostorul ofera puncte de vedere ce sunt validate, entuziast, de urmaritorii lui.Impostorul viral isi cultiva propria sa biserica digitala, caci el este preotul unui cult care se opune cu ferocitate religiei. Altarul de la care predica este telefonul mobil. Ubicuu, impostorul digital traieste in priza directa. Pagina sa este o succesiune de postari pasionate. Vehementa a alungat argumentele. Credinta in viitorul luminos hraneste nerabdarea revolutionara. Impostorul digital se vede ca pe avangarda unei noi umanitati. Menirea lui este de a motiva si de a intretine entuziasmul. O zi in care nu a postat este o zi pierduta pentru cauza nobila a eliberarii omului din catusele incremenirii."Viral": impostura digitala este reteta fanatismului insusi. Inregimentarea este regula de la care nu te mai poti abate decat cu riscul de a fi catalogat ca eretic si reactionar. Singuratatea gandirii si conversatia cu traditia sunt suspecte in forfota gregara pe care o prefera contemporanii nostri. Dincolo de ecranele tactile nu se mai afla nimic. Prezentul etern in care sunt inchisi este intruchiparea autismului lor.Dorinta de a converti, de a indoctrina, de a nivela, iata programul lor de actiune. Impostura virala este noul chip al revolutiei culturale. Lozincile au inlocuit cuvintele. Vocea este acoperita de zumzet. Liberul- arbitru este abolit de colectivitatea entuziasta. O alta mandra lume noua este pe cale sa triumfe.Articol publicat si pe Marginaliaetc.ro Citeste si https://ziare.com/nicolae-ceausescu/comunism/securitatea-urmarea-fiecare-categorie-sociala-in-parte-preotii-nu-faceau-exceptie-aplicand-masuri-de-control-si-atragere-in-retea-1653534