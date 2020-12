"colectiv", de Alexander Nanau, a fost ales cel mai bun documentar al anului 2020 la Premiile Academiei Europene de Film

Documentarul "colectiv" spune povestea primului an de dupa incendiul din clubul Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie 2015.Printre celelalte cinci documentare nominalizate s-a mai numarat un alt film romanesc, "Acasa", de Radu Ciorniciuc.Gala de premiere a fost organizata la Berlin, fara public, si a fost transmisa pe pagina de internet a Academiei Europene de Film (EFA). Nominalizatii au fost prezenti virtual la ceremonie."Este o mare onoare. As vrea sa le multumesc membrilor Academiei. Protagonistul nostru este un jurnalist independent care are curajul sa dezvaluie coruptia. Este important ca cinematografia europeana isi indreapta privirea spre jurnalismul de investigatie. Va multumesc", a declarat regizorul Alexander Nanau, intr-o interventie virtuala in cadrul galei, dupa anuntarea premiului."colectiv" este si propunerea Romaniei la Premiile Oscar 2021, in sectiunea "Cel mai bun lungmetraj international", anterior numita "Cel mai bun film strain". Este prima oara cand un documentar este propunerea Romaniei in cursa pentru premiile Academiei Americane de Film.Premiera mondiala a documentarului a avut loc in 2019 la Festivalul International de Film de la Venetia.Cititi si: