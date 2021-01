De la ciocolaterie la ciocoteca. Un dichis!

> (...); < > (...) (din ciocolata, dupa modelul lui laptarie)" - Dictionar de cuvinte recente, editia a II-a, 1997.



Timpul provoaca seisme, innobilari, extensiuni in randul sensurilor unor cuvinte, iar fabrica devine (si) magazin unde se vand produse din ciocolata. Tot timpul netezeste originalul si face ca un cuvant sa-si piarda din stralucire si putere. Exact atunci, abil si pe faza, apare zvacul ingeniozitatii si al noutatilor lexematice.



Ciocolateria lasa in urma o poveste si o realitate trecuta, cu termen de garantie asemenea produselor cu/de/din ciocolata. Ciocoteca isi incepe povestea si face istorie chiar in prezent. Ciocoteca e proaspata, muzicala, ii simti parfumul odata cu fiecare citire si iti iese in cale odata cu fiecare inceput de straduta cocheta, de urbe providentiala, capitala, de oras multicultural si multi-drag. De fapt, romana a imbratisat chocoteca, definita prin... ciocolaterie: "In ciocolateria noastra veti regasi cele mai cunoscute branduri de ciocolata din Europa, praline belgiene, ciocolata artizanala, cutii de cadouri, ciocolata organica, ciocolata fara zahar si multe alte produse dulci de oferit cadou sau de savurat acasa." (globuya.com).



Internationala si actuala, chocoteca ar putea veni mai aproape de noi si de specificul nostru printr-o simpla reconfigurare de litere. Precedentul exista, adaptarea - si ea, regula potrivit careia un nume poate deveni cuvant obisnuit e stiuta si ea de multa vreme.



Prin urmare, as pune ciocoteca in galantarul locurilor speciale - si la vorba, si la port. Ne-am obisnuit cu discoteca, nu? Cuvantul e din franceza - discotheque -, dar nu e greu sa mergem mai departe in timp si sa analizam mai atent lucrurile: fr. disque ("disc") + gr. theke - ("dulap"). Cunoastem si pinacoteca - "dulapul" cu tablouri, oficial: "colectie mare de tablouri; muzeu in care se expune si se pastreaza o asemenea colectie" (Dictionarul explicativ al limbii romane). Tot o colectie artistica si dovada ca romanul este nu doar poet (de ocazie), ci creator serios: rockoteca - cu state vechi si statut oficial. Fonoteca? Un desavarsit film nostalgic. Iata ce pot face colectiile de... litere!



Inapoi la fineturi: vinoteca! Ar fi partenerul ideal pentru ciocoteca; s-ar completa favorabil si-ar fi un argument ca nimic nu e (chiar) intamplator ori fara pereche.



Limba romana - ce dilema-teca grozava! Iar filologul - spectatorul implicat, adecvat cinematecii (post) moderne.



Ciocolateria se bucura de oficializare, cuvantul fiind notat in cateva dictionare, nu insa in DOOM2 (Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane, editia 2005) - un fel de carte sfanta pentru cei preocupati de corectitudine si dichis formal. Cu poveste si plural (ciocolaterii), ciocolateria declanseaza prin cateva litere si un final productiv o realitate cu povesti: "intreprindere in care se fabrica produse de ciocolata; <