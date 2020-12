Muzeul National Brukenthal din Sibiu a fost redeschis vizitatorilor. Ce pot vedea oamenii care ii vor trece pragul

"Incepand de astazi, 16.12.2020, Muzeul National Brukenthal isi redeschide portile pentru vizitatori! Puteti vizita Palatul Brukenthal, Muzeul de Istorie, Muzeul de Istorie Naturala, Muzeul de Istorie a Farmaciei si Muzeul Cinegetic. Programul de functionare este de miercuri pana duminica, orele 9,00 - 17,00", potrivit unui anunt publicat pe pagina de Facebook a institutiei.Turistii pot vedea colectiile baronului Brukenthal, dar si expozitii temporare."Va invitam sa vizitati si expozitiile temporare de la urmatoarele sedii: "Pe acoperisul Romaniei. Turismul montan si viata la munte, la inceputul veacului trecut" - Cabinetul de Cartografie, Palatul Brukenthal; "Carte franceza din colectia lui Samuel von Brukenthal" - Cabinetul de Cartografie, Palatul Brukenthal; "Joannes Kajoni 390" - in prima curte a Palatului Brukenthal. La Muzeul de Istorie Naturala se poate vizita expozitia temporara "Explorator in muzeu"", precizeaza reprezentantii Muzeului National Brukenthal.Muzeul National Brukenthal a fost inchis pe perioada carantinei instituite in Sibiu din cauza COVID-19. Masura carantinarii a fost ridicata luni in municipiul Sibiu.Citeste si: