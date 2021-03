Muzeul renumit de stiinte ale naturii care poate ramane fara jumatate din piesele foarte rare. O institutie religioasa cere in justitie retrocedarea a peste 14.000 de bunuri

Nationalizarea din 1948

Centru cultural recunoscut in Europa

Eparhia Reformata din Ardeal a obtinut in justitie restituirea a mai mult de 14.000 de obiecte de muzeu, care ar fi fost, in trecut, in proprietatea fostului Colegiu Reformat "Bethlen Gabor" din Aiud, cladire aflata in patrimoniul institutiei religioase.Eparhia Reformata a dat in judecata Comisia Speciala de Retrocedare a unor Bunuri care au apartinut Cultelor Religioase din Romania, din subordinea Guvernului, care a respins anterior solicitarea reprezentantilor cultului religios.Prin actiunea de la Curtea de Apel s-a solicitat restituirea in natura a tuturor bunurilor mobile preluate impreuna cu imobilele fostului Colegiu Reformat Bethlen Gabor din Aiud prin nationalizarea institutiilor de invatamant, in masura in care aceste bunuri inca mai exista. Instanta a anulat decizia comisiei speciale si a dispus restituirea in natura a celei mai mari parti din obiectele solicitate. Hotararea a fost contestata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie , unde procesul va incepe in ianaurie 2022.Este vorba despre colectiile de animale impaiate, schelete, animale conservate in lichid, "preparate uscate de animale", colectia de oua, de insecte, de cochilii/malacologie, de sectiuni microscopice animale, colectia de ierbare, cea de fructe si seminte, colectia de sectiuni microscopice din plante, colectia de mulaje, colectia de minerale, colectia de roci, colectia de sectiuni microscopice roci minerale si colectia de paleontologie (fosile). Curtea de Apel a respins cererea de interventie accesorie formulata de Primaria Aiud, care a solicitat ca aceste obiecte sa ramana in continuare in colectia Muzeului de Stiinte Naturale, institutie aflata in subordinea administratiei locale. Bunurile restituite au fost preluate in proprietatea Statului Roman, preluate odata cu nationalizarea din anul 1948. Instanta a respins restituirea altor obiecte care, intre timp, au ajuns la alte muzee din tara.Din raportul de expertiza efectuat in cauza rezulta ca primele colectii muzeale ale Colegiului Reformat din Aiud sunt atestate documentar in anul 1720, iar in perioada urmatoare acestea au cunoscut o dezvoltare accentuata. Astfel, in anul 1918, colectiile muzeale ale Colegiului numarau 45.815 piese in colectia de stiinte ale naturii, 9.893 piese in colectia de arheologie si istorie, 1424 piese in colectia etnografica si 3621 monede si medalii. Nationalizarea bunurilor mobile si imobile ale Colegiului Reformat Ba avut loc in anul 1948.In anul 1950, in baza patrimoniului muzeal preluat, s-au constituit doua institutii muzeale: Muzeul de Istorie din Aiud si Muzeul de Stiintele Naturii. Ptrivit expertizei, Muzeul de Stiinte ale Naturii avea inventariate in anul 1950 cca. 23.000 de piese."Expertul a opinat ca analiza comparativa dintre procesul-verbal de nationalizare si nota-sinteza din volumul 3 a actualului registru de inventar reliefeaza exact situatia patrimoniului nationa lizat in anul 1948 de la fostul Colegiu Reformat din Aiud, concluzia expertului fiind aceea ca piesele nationalizate in anul 1948 din patrimoniul fostului Colegiu Reformat (piese de patrimoniu cultural mobil si piese de mobilier) si aflate astazi in patrimoniul Muzeului de Stiinte ale Naturii Aiud se identifica direct prin evidentele existente", se sustine in hotararea instantei de judecata.Documentele oficiale plaseaza infiintarea Muzeului in anul 1796. Inceputurile sale concrete sunt insa mai vechi cu cateva decenii si sunt legate strans de istoria Colegiului "Gabriel Bethlem". In urma cu peste 400 de ani, Aiudul era un centru cultural cunoscut in lumea vestica. Colectiile viitorului muzeu s-au numit atunci, in limba latina uzuala in cancelariile vremii, "Raritatum et rerum naturalium museu".Numele celui care a imbogatit colectiile existene si a l-a organizat stiintific, la finele veacului al XVIII-lea, a fost Franciscus Benko, un renumit naturalist al vremii. Patrimoniul muzeului cuprinde colectii de geologie, minerologie, paleontologie, botanica si zoologie, circa 28.000 de piese.Cei care ajung aici gasesc un numar considerabil de "raritati" aduse din cele mai indepartate zone geografice de pe glob: Africa, Australia, America, Noua Zeelanda. Specialistul in entomologie gaseste aici un bogat material de de studiu pentru fauna Transilvaniei, iar cine studiaza stiintele naturii are ocazia sa vada schelete de animale ale caror nume le stie din carti, iar infatisarea din albume de specialitate.