De ce a fost construit Turnul Eiffel? Si de ce parizienii au dorit sa il darame?

"O intreprindere diabolica al unui cazan cu amagire de grandoare!" - a exclamat autorul francez Guy de Maupassant dupa ce a vazut pentru prima data Turnul Eiffel. In timp ce altii l-au numit "o lampa de strada cu adevarat tragica" sau "o coloana hidoasa cu balustrade".Turnul Eiffel este acum un simbol al romantismului si al frumusetii din inima orasului etern, insa nenumarate critici au fost impotrivita structurii cand a fost ridicata pentru prima data, la sfarsitul secolului XIX.Potrivit Ravasul , a fost construit pentru Targul Mondial din 1889, Turnul Eiffel a fost construit initial pentru a comemora 100 de ani de la Revolutia Franceza. Dar daca un grup vocal de parizieni si-ar fi vazut de drum, iubitul monument ar fi fost doborat imediat dupa terminarea festivitatilor.Chiar inainte de inceperea constructiei, Turnul Eiffel a fost marcat de protestele in masa conduse de criticii parizieni, care au numit noul reper un punct de vedere "inutil si monstruos" care ar pata Parisul pentru totdeauna.Alexandre Gustave Eiffel s-a nascut pe 15 decembrie 1832 si a crescut la Dijon, capitala Burgundiei. Tesutul era o profesie obisnuita in randul membrilor familiei sale, dar avea si doi unchi chimisti care aveau o influenta larga asupra lui, incurajandu-i interesul pentru o varietate de subiecte. Eiffel in cele din urma si-a indreptat atentia asupra lucrarilor metalice si s-a mutat la Paris, unde a cautat sa isi faca un nume. A avut o slujba sub conducerea unui inginer de constructii feroviare pe nume Charles Nepveu, care a incredintat ulterior lui Eiffel executia podului Bordeaux. Lucrarile sale la pod au fost finalizate in 1860 si au dus la multe proiecte similare.In 1886, guvernul francez a organizat un concurs de proiectare pentru a construi o structura emblematica pentru viitorul Targ Mondial de la Paris, care a coincis si cu comemorarea centenara a Revolutiei Franceze. Acest proiect trebuia finalizat in trei ani.Increzator in abilitatile sale de arhitect, Eiffel a decis sa prezinte un proiect pentru competitie. Proiectarea sa pentru un turn cu grila de otel a batut alte 700 de observatii primite de Comitetul de expunere a Centenarului.Designul lui Gustave Eiffel a fost extrem de ambitios. Inaltandu-se la aproape 1.000 de metri inaltime, Turnul Eiffel avea sa externalizeze Monumentul Washingtonului, care la 555 de metri era cel mai inalt punct de reper din lume la acea vreme.Nu numai extrem de inalt pentru vremea sa, Turnul Eiffel a fost, de asemenea, foarte complicat. Acesta ar fi realizat din 18.000 de piese din fier forjat impreunate cu 2,5 milioane de nituri, cu patru stalpi de fier curbati, fiind conectati de o grila de grinzi. Dupa calcule atente, curbele turnului au fost concepute pentru a oferi cantitatea maxima de rezistenta eficienta la vant.Descriind designul, Eiffel a spus: "Inainte de a se reuni in culmea inalta, verticalele par sa izbucneasca din pamant si intr-un fel sa fie modelate de actiunea vantului".Pentru Eiffel, turnul a fost un simbol al secolului modern. El spera ca structura se va dovedi utila si pentru lucratorii meteorologilor si cartografilor, avand in vedere inaltimea sa extraordinara. Dar nu toata lumea a fost impresionata. Stirile despre turnul de otel intunecat au starnit critici din partea publicului, in principal din randul artistilor din oras.Charles Garnier, arhitectul din spatele renumitului Grand Palais Garnier, si sute de artisti, poeti si scriitori, au semnat o petitie publica in semn de protest fata de Turnul Eiffel.Petitia cu circulatie pe scara larga a fost publicata de Ziua Indragostitilor in publicatia locala Le Temps si a facut ca pozitia grupului sa fie clara asupra "gigantul horn negru":Am venit, scriitori, pictori, sculptori, arhitecti si pasionati devotati ai frumusetii de pana acum neatinsa a Parisului, pentru a protesta cu toata puterea noastra, toata indignarea noastra, in numele gustului frantuzit usor ... impotriva erectiei, in inima din capitala noastra, a acestui turn inutil si monstruos Eiffel ... Va continua orasul Paris sa se asocieze cu barocii, cu imaginatiile mercantile ale unui constructor de masini, pentru a deveni iremediabil urat si necinstit in sine?Dar Gustave Eiffel a vazut altfel situatia, el a crezut ca designul sau, daca va fi realizat cu succes, va fi un obiect monumental pentru societate. Acesta a afirmat ca, daca cineva ar fi demis turnul sau, s-ar putea respinge la fel de usor piramidele antice din Giza, deoarece acestea erau "doar movile artificiale de noroi"."Nu suntem pur si simplu tara animatorilor", a argumentat Eiffel, dar si cea a inginerilor si constructorilor chemati din intreaga lume pentru a construi poduri, viaducte, statii si monumente majore ale industriei moderne, Turnul Eiffel merita sa fie tratat cu atentie ."Din fericire pentru el, guvernul francez l-a aprobat si a inceput constructia Turnului Eiffel in ianuarie 1887.In timp ce Gustave Eiffel ar fi putut exagera semnificatia sa arhitecturala, constructia Turnului Eiffel a fost intr-adevar o intreprindere monumentala. Datorita inaltimii fara precedent a turnului, lucratorii in constructii au fost nevoiti sa foloseasca macarale mobile, schele piramidale si ascensoare pentru a muta 200 de constructori si materialele din ce in ce mai mari pe masura ce turnul a fost finalizat.Constructia Turnului Eiffel a fost finalizata la 31 martie 1889, tocmai la timp pentru targul mondial. In ciuda protestelor initiale, impresionantul reper care a fost odata descris ca monstruozitate a devenit, incet, cel mai celebru simbol al Frantei.In cele din urma, Turnul Eiffel si-a pierdut titlul de cea mai inalta structura din lume dupa ce Cladirea Chrysler a fost ridicata in New York in mai 1930. Cu toate acestea, la mai bine de un secol de la finalizare, reperul ramane cea mai mare emblema a elegantei pariziene si continua sa atraga aproximativ 7 milioane de vizitatori in fiecare an. Mai multe mituri, fenomene stranii si curiozitati istorice pe: https://ravasul.ro/