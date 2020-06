Irina Margareta Nistor, despre retragerea ''Pe aripile vantului" de catre HBO: ''In mod surprinzator, nu s-a legat nimeni de carte. Mi se pare umilitor"

" << Pe aripile vantului >> este un film pe care trebuie sa il vada toata lumea. Mi se pare o exagerare"

Reintroducerea filmului, alaturi de o contextualizare. Util sau inutil?

Retragerea unui film, un precedent periculos

Ulterior, compania a spus ca va incarca din nou filmul pe platforma, dar insotit de un context istoric. Acesta ecranizeaza cartea cu acelasi nume, scrisa de Margaret Mitchell, roman cu care a castigat premiul Pulitzer, in anul 1937.Irina Margareta Nistor considera ca filmul trebuie sa fie vazut de toata lumea, iar ideea cum ca promoveaza stereotipuri rasiste i se pare exagerata. In plus, adauga ea, in pelicula chiar s-au folosit actori de culoare, nu actori albi, care sa fie ulterior machiati. "", explica Irina Margareta Nistor.", declara Irina Margareta Nistor.Irina Margareta Nistor considera ca, din pacate, in urma acestui eveniment, vor fi vizate si alte filme. In plus, crede ca s-a ales tocmai acest film celebru pentru ca este de impact, daca era vorba despre alta pelicula mai recenta, sau mai putin cunoscuta, nu ar fi existat reactii atat de puternice. Mai mult, ea sustine ca decizia celor de la HBO a fost o cale de mijloc, au retras filmul din cauza presiunilor puternice din America din aceasta perioada in privinta rasismului, in urma mortii lui George Floyd, dar au anuntat si ca vor reintroduce filmul pentru a nu-si pierde din abonati.Criticul de film atentioneaza asupra faptului ca exista mai multe modificari care se iau in calcul in aceasta perioada, inclusiv a desenelor animate. Ea recunoaste un curent, pe care il aseamana cu #metoo si care a avut si parti negative. "", afirma Irina Margareta Nistor.", concluzioneaza Irina Margareta Nistor.Irina Margareta Nistor este criticul de film pe care toata lumea il recunoaste imediat dupa voce. In timpul comunismului, aceasta a lucrat ca translator pentru Televiziunea Romana si a dublat peste 3.000 de filme inregistrate pe casete video. Este decorata cu Medalia Carol I.