Peste 70 de personalitati din domeniul cultural solicita Parlamentului respingerea proiectului de lege care interzice sponsorizari pentru evenimente din partea companiilor producatoare de tutun

Constantin Chiriac, presedintele Festivalului International de Teatru de la Sibiu, Tudor Giurgiu, presedintele TIFF, coregraful Gigi Caciuleanu, George Banu, membru de onoare al Academiei Romane si profesor de studii teatrale la Sorbona, teatrologul si profesorul universitar Ludmila Patlanjoglu, muzicienii Horia Mihail, Gabriel Croitoru, Razvan Popovici, actorii Rodica Mandache, Marius Manole, publicistii Sever Voinescu , Magdalena Popa Buluc, Cristina Bazavan, scriitorii Florin Iaru, Marius Chivu, realizatorii Catalin Stefanescu, Silvia Ghiata sunt doar cativa dintre semnatarii apelului catre parlamentari."Ne pronuntam ferm impotriva unei asemenea restrictii care va afecta major domeniul cultural si artistic si va adresam respectuos rugamintea sa ne permiteti sa organizam in continuare festivaluri si evenimente culturale in Romania. Acestea au nevoie de sustinere si promovare, mai ales in lipsa unei finantari publice consecvente si consistente. Inlaturarea unui sustinator financiar important precum industria tutunului va crea lipsuri si prejudicii pentru actele de cultura", se arata in scrisoare.Potrivit scrisorii semnate de peste 70 de personalitati din domeniul cultural, sensul acestei restrictii extreme este de neinteles, cu atat mai mult cu cat sponsorizarea "cu scopul sau avand ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun" este interzisa din anul 2004, prin Legea nr. 457."Sponsorizarile oricaror companii sunt binevenite si bineprimite de catre institutiile care organizeaza festivaluri, spectacole, expozitii, concerte, recitaluri si alte manifestari artistice, mai ales in conditiile in care nu sunt foarte multe acele organizatii/ companii care isi permit sa aloce bugete considerabile, an de an, pentru a da continuitate unor evenimente de masa si pentru a face vizibila Romania in ochiiopiniei publice internationale. De cele mai multe ori, contributia acestor companii face diferenta nu numai in ceea ce priveste organizarea evenimentelor si festivalurilor de anvergura, dar si in sustinerea unor evenimente in localitati mici, in zone defavorizate sau care nu ar prezenta interes pentru alti potentiali sponsori ori finantatori", potrivit documentului mentionat.In opinia semnatarilor, singurul rezultat ar aprobarii initiativei legislative in forma actuala poate fi "doar prejudicierea actului cultural si artistic din Romania".De mai bine de 20 de ani, companiile de tutun din Romania au sustinut sau sustin Festivalul International de Teatru de la Sibiu, Transilvania International Film Festival (TIFF), Festivalul International George Enescu, Festivalul SoNoRo, turnee de muzica clasica in orasele mici (Pianul calator, Duelul Viorilor, Orgile Transilvaniei), institutii teatrale (Teatrul National Bucuresti, Opera Romana , Teatrul Masca), muzee (Muzeul National de Arta al Romaniei, Muzeul Taranului Roman), reviste de cultura (Luceafarul, Iocan), companii nationale (Gigi Caciuleanu Romania Dance Company), spectacole cu mari trupe de dans contemporan, piese de teatru, burse de spectacole, concerte, evenimente, centre culturale, publicatii, proiecte editoriale, conferinte, programe educationale, dar si organizatii caritabile si programe sociale sau campanii publice care nu s-ar mai putea derula daca propunerea ar fi adoptata in forma actuala.