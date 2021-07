Radu Paraschivescu, după o călătorie cu trenul fără aer condiționat: “Batjocura” e un eufemism pentru felul in care suntem tratati

"Tren Constanta-București, ora 15.00. Clasa 1. In poza aveți urma lăsată de batista pe cracul pantalonilor. Atâta aer condiționat meritam, pe principiul “Ia-le banii și lasa-i de izbeliște”. “Batjocura” e un eufemism pentru felul in care suntem tratati", a scris Radu Paraschivescu.La postarea făcută nu au întârziat să apară și comentariile internauților."Ei, dar și dumneavoastră acum... Doar ați declarat cu martori că sunteți cam rău de căldură", e unul dintre comentarii. "Sigur vă vor returna diferența de clasă", scrie un altul."Sunt convins că o amazoană într-o uniformă C. F. R. impecabilă a umblat printre călători cu răcoritoare, cocktailuri aburite, total gratuite sub formă de scuze!", a comentat un alt internaut."La mine e ora 14.14. Poate e de vină fusul orar. Altfel, deprimant, dar previzibil", a mai comentat un cititor."D-le Paraschivescu, cum să ceri performanta într un domeniu putred cu manageri plantați acolo doar cu un carnet de partid.....?", a mai spus un internaut.