"4,3,2", incasari de 48.200 de dolari, in primul weekend in SUA

Autor: Elena Enache
Luni, 28 Ianuarie 2008, ora 19:50
2476 citiri
"4,3,2", incasari de 48.200 de dolari, in primul weekend in SUA

Ruland in doua cinematografe din Statele Unite, "4 luni, 3 saptamani si 2 zile", a incasat in primul weekend 48.200 de dolari, clasandu-se pe locul 39, arata boxofficemojo.com.

Dupa ce a rulat in 24 de tari, incasarile totale ale filmului lui Cristian Mungiu ating suma de 5.092.423 dolari.

Filmul lui Mungiu "4 luni, 3 saptamani si 2 zile" a fost nominalizat si la Globurile de Aur , fiind prima pelicula din istoria cinematografiei romanesti care a fost luata in considerare pentru aceste premii.

Vineri, pelicula a avut premiera oficiala in SUA, la New York, dupa ce la inceputul lunii ianuarie a avut premiera la Londra. Strategia distribuitorului american al peliculei romanesti, IFC First Take, era ca filmul premiat la Cannes sa intre in cinematografe imediat dupa anuntarea nominalizarilor la Oscar, pe 22 ianuarie, pentru ca spera la o nominalizare la categoria Cel mai bun film intr-o limba straina.

Filmul lui Mungiu nu a trecut insa de prima etapa a nominalizarilor la aceasta categorie.

Vicepreședintele american J.D. Vance: „Gata cu finanțarea războiului din Ucraina”
Vicepreședintele american J.D. Vance: „Gata cu finanțarea războiului din Ucraina”
Ambasadorul SUA la NATO a declarat duminică, 10 august, că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea participa la summitul de vineri din Alaska, unde Donald Trump urmează să se...
Explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America. O persoană a murit, două sunt date dispărute, iar "câteva zeci" au fost rănite VIDEO
Explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America. O persoană a murit, două sunt date dispărute, iar "câteva zeci" au fost rănite VIDEO
O persoană a murit, două sunt date dispărute, iar ”câteva zeci” au fost rănite luni, 11 august, într-o explozie la o fabrică de cocs aparținând US Steel, situată la aproximativ 25 de...
#Mungiu, #incasari, #SUA, #Film , #cultura generala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca sa dea gol in Portugalia!
ObservatorNews.ro
Noua propunere la pensiile private: renta viagera, toata viata, insa fara a putea mosteni banii
DigiSport.ro
Dupa 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotarat! Georgina Rodriguez a facut anuntul cel mare

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pană de curent în Irak, din cauza caniculei. Temperaturile au ajuns la 50 de grade Celsius
  2. Circumstanțe atenuante pentru un inspector ANAF, pentru că a luat mită prea mică. Judecătorii l-au condamnat la închisoare cu suspendare
  3. Un specialist care urmărește războiul Rusia-Ucraina de la început îi taie aripile lui Trump: „Putin nu a arătat vreo dorință de a face compromisuri”
  4. Noi reguli pentru vizele de SUA. Cine scapă de interviu. Anunț de ultimă oră de la Ambasada din București
  5. Șeful DGASPC Giurgiu și-a găsit mașina ciuruită: "Celor care cred că astfel de tactici mă vor descuraja, le spun doar atât: v-ați înșelat"
  6. Un procuror din România a fost arestat și este trimis în judecată. Ar fi sustras dovezi ca să-l scape de pedeapsă pe un preot acuzat că a violat de mai multe ori o minoră
  7. Accident pe centura Timișoarei, între un microbuz și două autoturisme. Patru persoane au fost rănite FOTO
  8. Ne așteaptă zile grele și în restul lunii august. Canicula nu va dispărea, iar seceta va fi tot mai accentuată
  9. Ministrul de externe al Ungariei a discutat cu vicepremierul rus despre summitul Putin-Trump. Péter Szijjártó critică Uniunea Europeană
  10. Un bărbat și-a ucis vecinul cu o bâtă. Unde a avut loc tragedia