"4,3,2", incasari de 48.200 de dolari, in primul weekend in SUA

Ruland in doua cinematografe din Statele Unite, "4 luni, 3 saptamani si 2 zile", a incasat in primul weekend 48.200 de dolari, clasandu-se pe locul 39, arata boxofficemojo.com.

Dupa ce a rulat in 24 de tari, incasarile totale ale filmului lui Cristian Mungiu ating suma de 5.092.423 dolari.

Filmul lui Mungiu "4 luni, 3 saptamani si 2 zile" a fost nominalizat si la Globurile de Aur , fiind prima pelicula din istoria cinematografiei romanesti care a fost luata in considerare pentru aceste premii.

Vineri, pelicula a avut premiera oficiala in SUA, la New York, dupa ce la inceputul lunii ianuarie a avut premiera la Londra. Strategia distribuitorului american al peliculei romanesti, IFC First Take, era ca filmul premiat la Cannes sa intre in cinematografe imediat dupa anuntarea nominalizarilor la Oscar, pe 22 ianuarie, pentru ca spera la o nominalizare la categoria Cel mai bun film intr-o limba straina.

Filmul lui Mungiu nu a trecut insa de prima etapa a nominalizarilor la aceasta categorie.

