A murit scriitorul Cinghiz Aitmatov

Scriitorul kargaz Cinghiz Aitmatov a decedat, marti, in Germania, la varsta de 79 de ani.

Aitmatov s-a nascut pe 12 decembrie 1928 la Cheker, in nordul Kargaztanului. In 2008, el s-a numarat printre candidatii la premiul Nobel pentru literatura.

Scriitorul a fost spitalizat la Nuremberg, in Germania, in cursul zilei de luni, in stare grava, dupa ce i s-a facut rau in Rusia. El se afla acolo pentru turnarea adaptarii romanului sau "O zi mai lunga decat veacul". Medicii au indicat ca a murit din cauza unor complicatii provocate de o infectie pulmonara, anunta Russia Today.

Aitmatov a avut o cariera literara bogata. Dupa publicarea primelor sale povestiri el a fost primit, in 1956, la Institutul de literatura Maxim Gorki de la Moscova. In 1958, romanul sau "Jamila" i-a adus gloria in URSS.

Dintre cele 15 romane ale sale, cele mai cunoscute sunt "Esafodul", "Vaporul alb", "O zi mai lunga decat veacul".

Scriitorul a devenit ambasador al Rusiei la Bruxelles, dupa caderea URSS-ulu, si a ocupat apoi aceleasi functii intre 1993 si martie 2008, pentru Kargaztan.

Presedintele Kurmanbek Bakiev a dat ordin sa se organizeze inmormantarea lui Cinghiz Aitmatov la Biskek.

