Ce pacate sunt mai grave decat crima sau genocidul?

Tribunalul Apostolic, sau "tribunalul constiintei", a dezvaluit in premiera detalii despre modul in care judeca pacatele: cele mai grave pacate sunt considerate tentativele de asasinare a Papei si profanarea tainei euharistiei.

Tribunalul Apostolic a fost instituit de Papa Alexandru al II-lea in 1179, iar procedurile in privinta cazurilor au fost tinute secrete pana recent.

In cadrul unei conferinte de presa de la Roma, Tribunalul a facut publice o serie de informatii in incercarea de a incuraja cat mai multe persoane sa-si marturiseasca pacatele, relateaza The Telegraph.

"Chiar daca este cel mai vechi departament, este foarte putin cunoscut, din cauza naturii sale de a opera cu marturisiri", a declarat episcopul Gianfranco Girotti, numarul doi in cadrul Tribunalului.

Preotii si episcopii din tribunal judeca unele cazuri de pacate care sunt considerate extrem de grave si care duc si la excomunicarea persoanelor care le comit. Acestea sunt considerate mai grave chiar decat crima sau genocidul, de care se pot ocupa preotii si episcopii catolici.

Cele mai grave pacate, si cele asupra carora se poate pronunta numai Papa, sunt, potrivit Tribunalului Apostolic, tentativele de asasinare a Papei, avortul, intretinerea de relatii sexuale de catre un preot cu o persoana si apoi acordarea de iertare sau dezvaluirea marturisirilor facute de enoriasi in timpul spovedaniei de catre un preot.

Un alt tip de pacat care este judecat in Tribunalul constiintei este legat de participarea unui barbat la un avort (chiar si prin plata operatiei), si care apoi isi doreste sa devina preot sau diacon.

"Aceasta constituie o neregula si el nu poate primi acordul de a deveni preot decat de la Papa", a declarat cardinalul James Francis Stafford, seful Tribunalului Apostolic.

Profanarea Euharistiei (taina prin care se primeste trupul si sangele lui Hristos) este de asemenea un pacat extrem de grav, iar numarul de persoane care il savarsesc este in crestere, potrivit fetelor bisericesti. Unii scuipa imediat dupa ce primesc impartasania, iar altii o utilizeaza in ritualuri satanice.

Un studiu al Universitatii Sacred Heart arata ca 47% dintre italieni nu s-au spovedit niciodata sau nu au facut-o de foarte multa vreme.

