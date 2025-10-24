Documentarul "Podul de flori" a primit premiul ARTE

Vineri, 14 Noiembrie 2008, ora 11:47
Documentarul "Podul de flori" a primit premiul ARTE

Filmul "Podul de flori", de Thomas Ciulei, a primit marele premiu ARTE pentru documentar de lungmetraj, acordat in cadrul celei de-a 32-a editie a festivalului de film Duisburger Filmwoche din Germania.

Acesta este cel mai important festival de film documentar de limba germana din Elvetia, Austria si Germania.

"Podul de Flori" este o coproductie romano-germana intre Europolis Film, Studioul de Creatie Cinematografica al Ministerului Culturii si CiIon Films Germania.

In perioada martie - noiembrie, filmul a obtinut 13 premii la festivaluri internationale. "Podul de Flori" ilustreaza viata unui barbat dintr-un sat din Republica Moldova, a carui sotie este plecata sa lucreze in strainatate, el fiind nevoit sa aiba grija de cei trei copii ai sai.

Filmul este o marturie a fenomenului social reprezentat de migratia ampla a fortei de munca dinspre estul Europei catre Occident, care afecteaza grav relatiile familiale.

Festivalul de film Duisburger Filmwoche din Germania s-a desfasurat in perioada 3 - 9 noiembrie.

