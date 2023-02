Filmul lui Radu Mihaileanu, nominalizat la sase categorii ale premiilor Cesar

Pelicula "Le Concert", regizata de Radu Mihaileanu, este nominalizata la sase categorii ale premiilor Cesar - Cel mai bun film francez, Cel mai bun realizator, Cel mai bun scenariu, precum si pentru scenariu, sunet si montaj, potrivit presei franceze.

Filmul "Un prophete" al lui Jacques Audiard este considerat favoritul galei Cesar 2010, cu 13 nominalizari. Pentru premiul cel mare concureaza alaturi de "Le Concert" filmele "A l'origine" regizat de Xavier Giannoli, "Les Herbes folles" regizat de Alain Resnais, "La Journee de la jupe" realizat de Jean-Paul Lilienfeld, "Rapt", al regizorului Lucas Belvaux, si "Welcome", realizat de Lucas Belvaux.

Radu Mihaileanu concureaza pentru distinctia de Cel mai bun regizor alaturi de Jacques Audiard, Lucas Belvaux, Xavier Giannoli si Philippe Lioret.

La categoria Cel mai bun film strain sunt inscrise in competitie peliculele "Avatar", "Gran Torino", "Harvey Milk", "J'ai tue ma mere", "Panique au village", "Le ruban blanc" si "Slumdog millionaire".

Castigatorii premiilor vor fi anuntati in cadrul galei programate pe 27 februarie.

Pelicula "Le Concert", o coproductie Franta-Romania-Belgia-Italia, descrie viata unui dirijor al orchestrei Teatrului Balsoi care isi pierde postul in timpul regimului sovietic, cand refuza sa concedieze angajatii evrei. Dupa 25 de ani, dirijorul are sansa de a reveni pe scena, dupa ce pune mana pe o invitatie pentru un concert la Teatrul Chatelet din Paris.

Co-productia regizata de Mihaileanu are in distributie actori rusi si francezi, printre care Alexei Guskov, Dmitry Nazarov, Melanie Laurent, Francois Berleand, Miou Miou si Valeri Barinov. "Le Concert" va fi lansat oficial in Franta pe 4 noiembrie.

In varsta de 51 de ani, Radu Mihaileanu a debutat, dupa ce a frecventat cursurile scolii de film din Paris, ca asistent al regizorului Marco Ferreri, la productiile "I Love You" (1986) si "How Good the Whites Are" (1987).

In 1993, a regizat primul sau lungmetraj, "Trahir". In 1998, a castigat premiul FIPRESCI la Festivalul de Film de la Venetia, pentru pelicula "Train de vie" (1998), o tragi-comedie despre Holocaust, care a avut doua nominalizari la Oscar. In 2005, Mihaileanu a prezentat filmul "Va, vis et deviens" la Festivalul de Film de la Berlin.