Katalin Varga, succes romanesc la Berlin (Galerie Foto)

Filmul Katalin Varga, o co-productie Romania-Marea Britanie-Ungaria, in regia lui Peter Strickland, s-a bucurat de ample elogii in presa internationala dupa premiera care a avut loc miercuri, 11 februarie, in cadrul Festivalului International de Film de la Berlin.

Desi este o co-productie, Libra Film are pachetul majoritar, Tudor Giurgiu si Oana Giurgiu fiind producatori exclusivi.

In rolurile principale ale filmului "Katarin Varga" ii regasim pe actorii Hilda Peter (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj) si pe Tibor Palffy (Teatrul din Sf Gheorghe)... Citeste mai multe pe Vedeta.ro.