La plimbare prin Muzeul Satului (Galerie foto)

Unul dintre cele mai frumoase locuri din Bucuresti este Muzeul Satului. Este un loc atragator atat pentru oaspetii din strainatate, cat si pentru copiii carora parintii vor sa le umple lumea si cu altceva decat cu Pokemoni.

Este in acelasi timp parc, muzeu, sat, insula de liniste si calatorie in timp in curtea bunicilor.

Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" se afla in Bucuresti, pe Soseaua Kiseleff nr. 28-30.

Deschiderea oficiala a Muzeului Satului a avut loc la 10 mai 1936, in prezenta regelui Carol al II-lea, iar pentru public, o saptamana mai tarziu, pe 17 mai 1936. In discursul inaugural, profesorul Dimitrie Gusti sublinia ca Muzeul National al Satului trebuie "sa placa nu numai ochiului, ci si sa infatiseze lucruri adevarate", el fiind "un muzeu sociologic al satului romanesc de azi", "un sat-muzeu", sinteza a tuturor satelor din intreaga Romanie.

Istoria recenta a muzeului a inregistrat si doua evenimente dramatice: incendiile din 5 septembrie 1997 (in sectorul Transilvania) si 20 februarie 2002 (in sectorul Moldova si Dobrogea).

In prezent, expozitia permanenta cuprinde 121 de complexe distincte, totalizand 338 de monumente, iar patrimoniul mobil insumeaza 53.828 de obiecte.

Intre monumentele recent transferate in muzeu, mai exact la inceputul anului 2003, se afla biserica din Timiseni, judetul Gorj, monument de o deosebita valoare pentru arhitectura rurala religioasa veche(de la 1773) si pentru arta executiei picturii.

Ziare.com va ofera un fotoreportaj de duminica, in Muzeul Satului.

