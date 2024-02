Lansare de CD si concert jazz la New York

Miercuri, 8 februarie, la New York, va avea loc o dubla lansare de CD : 'Playground' Lucian Ban & Asimetry si 'The Calling' Alex Harding si Blutopia.

Lucian Ban pianist si compozitor roman, traieste la New York din 1999 si a scos pe piata cinci albume pana in prezent, atat in Europa cat si in Statele Unite. Anul trecut el a fost nominalizat, in Austria, pentru celebrul premiu Hans Koller pentru cel mai bun musician de jazz din Europa.

Lansarile de CD vor fi insotite de doua concerte. Primul, programat pentru ora 19.30 cu Lucian Ban pian, Jorge Sylvester saxofon, Brad Jones bass si Derrek Phillips tobe. De la 21.30, Lucian Ban pian, Alex Harding saxofon si bass clarinet, Brad Jones bass, Nasheet Waits tobe si Andrew Daniels percutie.