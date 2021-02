Cui i-e frica de genitiv? Problemele femininelor si a lui "draga"

E cazul mult-intinatului Oximoronic ! Cu cat mai drag ti-e cineva, cu atat mai tare il prinzi in chingi ori il transformi dupa propriile-ti rigori. Ei bine, singurul cu drept de a trasa bariere si de a pune santinele la poarta subiectivitatii este dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic. Nu oricare, nu sariti la rafturile cu carti ale parintilor!Ca orice lege - legea e lege daca e in vigoare. Pe scurt,zice (de fapt, scrie) asa:adj. m., voc. neart.(prieten drag, draga prietene, frate draga), pl., art.; f., g.-d. art.(~ mele fiice), pl., art.(~ mele fiice). Cifra 1 arata ca vorbim de un prim cuvant cu forma aceasta. E un semnal. Un fel de tras de maneca oficial, o atentionare (evidenta pentru cunoscatori): se prefigureaza omonimele - cuvinte cu aceeasi forma , dar cu inteles diferit.Asadar, exista si un al doilea. Incadrat morfologic diferit (e substantiv, nu adjectiv),este transparent pentru popor:nu se poate sa ne sune strain, oricat de europeni si dene declaram. Lasand sunetul neaosului deoparte, revin la platosa stiintei cuvintelor: interesant e substantivul, insemnand "nava", s. f., g.-d. art.; pl.Concluzia - simpla:. Cele doua nu sunt piese interschimbabile, fiecare are felia lui de sens, nu se opereaza cu exceptii, concesii.Inca o lectie, o legatura fireasca, de altfel: exista si actiunea, in termeni favoriti - verbul:, vb. I. Tranz. 1. A sapa cufundul unei ape si a scoate materialul sapat. 2. A curata de mine marine o cale navigabila. - Din fr.. Un alt instrument util -Cele doua lucrari lexicografice ar trebui sa stea sub eticheta lecturi obligatorii, iar respectul fata de cele formale sa nu fie doar o preocupare de nisa, un timp bifat de catre cei care n-au talent la scris, ci la corectat. (Ma intreb daca nu cumva se poate vorbi despre creativestiu sigur ca se vorbeste.)Un genitiv problematic nu vine niciodata singur, asa ca la scurt timp dupa ce bietula lasat amaraciune in gura presei ad-hoc, a mai aparut o chestiune nemestesugita: "Efectulbritanice asupra scolilor" (DIGI24).E evident ca a fost o scapare, nimeni pe lume nu s-ar gandi ca cineva a zabovit asupra nazbatiei cauzate de lipsa de atentie, de graba ori de presiunea momentului. M-am gandit insa ca ar fi rost de un strop de teorie; subiectiv zis: iata cat de problematic este genul feminin (chiar in gramatica!). Orice asemanare cu vreo realitate e o banala coincidenta ori vreo varatura de coada de drac in destinul misto scris de divinitate. Sa trecem la treaba! Si la regula:Spre deosebire de varianta masculina - mai simpla, mai... aproape de firesc si de previzibil, la varianta feminina principiul are o problema... o chestiune speciala: informatia cazuala se repeta la fiecare constituent. Corect este:. Iteratia cazuala la substantivele feminine poate fi decelata si in cazul topicii inverse:. Pe langa (aproape) truismele de mai sus, sunetul magic al gramaticii: marcarea diferentei cazuale la ambele componente (la substantiv si la adjectiv) in cazul femininelor.Diferenta dintre masculin si feminin in ceea ce priveste marcarea cazului este rezultatul faptului ca genitiv-dativul feminin a cunoscut o evolutie specifica. Normal, nu? Parca am mai citit asta undeva... placa evolutiei. La feminin singular apar desinente proprii la genitiv-dativ, in opozitie cu nominativ-acuzativul singular. Chestiunea aceasta este un refren fantastic: substantivele feminine reprezinta o categorie aparte. In urma articularii, cazul devine o categorie marcata de doua ori, prin indicatorul flexionar propriu si prin articol:Urmand acelasi tipar, adjectivul feminin a dobandit, de asemenea, un dublu marcaj cazual:(in textele vechi). In limba romana actuala o astfel de repetitie este o greseala:. Ramane totusi chestiunea speciala:-ul adaugat la o forma de plural:. Iata si argumentul prezentei celor doi (de)Cu asta am terminat. Intru intampinare, pentru preintampinare: enuntuleste incorect.Ma intorc la pledoaria din subtext: femininele sunt speciale; pana cand nerepetarea informatiei de caz va deveni norma si in cazul sintagmelor ce includ un substantiv feminin la singular, genitiv-dativul singular feminin ramanela care acordul apare clar:Inchei cuInchei selectiv si subiectiv cu vorbele unui om mare, caruia nimeni n-a indraznit ori visat sa-i spunaori: "Cinste si[subl. n. E. C.], acestea sunt cele dintai conditii ale unei prese bune.".