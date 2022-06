Naistul Nicolae Voiculet, in turneu prin Europa

In cadrul proiectului "Romania in sunete - Romania in muzica lumii", orchestra condusa de naistul Nicolae Voiculet sustine o serie de concerte in cinci capitale europene: Praga, Bratislava, Budapesta, Stockholm si Copenhaga, in perioada 20 noiembrie - 4 decembrie 2006.

Pana acum, concertele de la Praga (20 noiembrie), Bratislava (24 noiembrie) si Budapesta (27 noiembrie) s-au bucurat de un real succes. In continuare, orchestra este asteptata la Stockholm (30 noiembrie) si Copenhaga (4 decembrie).

Repertoriul va fi extrem de variat, de la folclor din toate zonele Romaniei si jazz, pana la rock si chiar clasic.

Concertele sunt organizate de catre Ministerul Afacerilor Externe.

